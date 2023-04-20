https://crimea.ria.ru/20230420/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vremenno-priostanovlena-iz-za-tumana-1128273780.html

Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана

Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T08:50

2023-04-20T08:50

2023-04-20T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – говорится в сообщении.Штормовое предупреждение по КрымуНакануне республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение на четверг из-за ливней с грозами и града. Также сообщалось о возможных подтоплениях территорий.В этой связи существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятны ДТП и подтопления территорий.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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