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Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана
Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T08:50
2023-04-20T08:50
керченская паромная переправа
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погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – говорится в сообщении.Штормовое предупреждение по КрымуНакануне республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение на четверг из-за ливней с грозами и града. Также сообщалось о возможных подтоплениях территорий.В этой связи существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятны ДТП и подтопления территорий.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана

Минтранс: туман остановил работу Керченской паромной переправы

08:50 20.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Лыскин / Перейти в фотобанкТуман на море
Туман на море - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Александр Лыскин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", – говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение по Крыму

Накануне республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение на четверг из-за ливней с грозами и града. Также сообщалось о возможных подтоплениях территорий.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град", - сообщили в ведомстве.
В этой связи существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, вероятны ДТП и подтопления территорий.

Сухопутный коридор в Крым

Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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