https://crimea.ria.ru/20230420/dozhd-s-grozoy-i-grad-prognoz-pogody-na-chetverg-dlya-kryma-1128270446.html

Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма

Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма

В ближайшие трое суток Крым будет находиться во власти южного циклона, в четверг над полуостровом прольются сильные дожди с грозами, днем возможен град. Об этом РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T00:01

2023-04-20T00:01

2023-04-20T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток Крым будет находиться во власти южного циклона, в четверг над полуостровом прольются сильные дожди с грозами, днем возможен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14.В Ялте, Алуште Евпатории, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +9...11 градусов, днем поднимутся до 16 градусов тепла.На всей территории Крыма объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и градом. В связи с обильными осадками вероятны подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушатся ливни с грозами и градПохолодание и ливни: прогноз на неделю для КрымаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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