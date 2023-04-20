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Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма
Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма
В ближайшие трое суток Крым будет находиться во власти южного циклона, в четверг над полуостровом прольются сильные дожди с грозами, днем возможен град. Об этом РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T00:01
2023-04-20T00:01
2023-04-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток Крым будет находиться во власти южного циклона, в четверг над полуостровом прольются сильные дожди с грозами, днем возможен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +14...16.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14.В Ялте, Алуште Евпатории, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +9...11 градусов, днем поднимутся до 16 градусов тепла.На всей территории Крыма объявлено двухдневное штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и градом. В связи с обильными осадками вероятны подтопления.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым обрушатся ливни с грозами и градПохолодание и ливни: прогноз на неделю для КрымаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230417/kakim-budet-may-v-krymu-1128225019.html
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Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма
В четверг в Крыму прольются сильные ливни с градом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток Крым будет находиться во власти южного циклона, в четверг над полуостровом прольются сильные дожди с грозами, днем возможен град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В утренние и ночные часы в отдельных районах ожидаются туманы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, днем +12…17 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +14...16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14.
В Ялте, Алуште Евпатории, Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +9...11 градусов, днем поднимутся до 16 градусов тепла.
На всей территории Крыма объявлено двухдневное штормовое предупреждение
из-за сильных дождей с грозами и градом. В связи с обильными осадками вероятны подтопления.
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