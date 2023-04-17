https://crimea.ria.ru/20230417/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1128218502.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 101 пациента. РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T12:19

2023-04-17T12:19

2023-04-17T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 101 пациента.COVID-сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 58 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 215 640 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 737 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, за весь период – 207 947", - говорится на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 24 человека, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было."В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 43 пациента", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 290 человек, выздоровели – 98 477. Скончались за весь период 2 590 человек.COVID-сводка по РоссииВ России выявлено 5 789 новых случаев заражения, умерли за сутки 36 человек. Госпитализирован 401 пациент."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 21 регионе, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 26 субъектах РФ", - рассказали в оперштабе.Выздоровело за сутки 5 944 человека.В целом за неделю показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился на 14,1%. Увеличение заболеваемости за неделю отмечено в 18 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреляКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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