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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля
В Республике Крым и городе Севастополе за сутки коронавирусом заболел 101 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T12:15
2023-04-16T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым и городе Севастополе за сутки коронавирусом заболел 101 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 121 пациента.COVID-сводка по КрымуЗа минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 70 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 215 582 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID-сводка по СевастополюЗа минувшие сутки в Севастополе зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, выздоровели 50 человек. Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.С начала пандемии коронавирусом в городе заболели 101 266 человек, побороли болезнь – 98434. Скончались за весь период 2 590 человек.COVID-сводка по РоссииПо данным оперативного штаба по борьбе с распространением ковида, в стране значительно снизилось число госпитализаций с подтвержденной инфекцией.Всего за сутки выявлено 7 094 новых случая COVID-19, подтверждено 38 летальных исходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
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Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля

В Крыму и Севастополе выявлен 101 новый случай заболевания коронавирусом

12:15 16.04.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым и городе Севастополе за сутки коронавирусом заболел 101 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 121 пациента.

COVID-сводка по Крыму

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 70 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 215 582 положительных на COVID-19.

"Госпитализировано 30 человек, всего лечение в условиях стационара потребовалось 63 728 пациентам. За сутки выздоровели 54 человека, за весь период – 207 892", - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.

COVID-сводка по Севастополю

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, выздоровели 50 человек. Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.
"В ковидные стационары с подтвержденным диагнозом госпитализированы четыре пациента, один человек выписан. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, 38 из них – с подтвержденным COVID-19", – сообщили в департаменте здравоохранения города.
С начала пандемии коронавирусом в городе заболели 101 266 человек, побороли болезнь – 98434. Скончались за весь период 2 590 человек.

COVID-сводка по России

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением ковида, в стране значительно снизилось число госпитализаций с подтвержденной инфекцией.
"По состоянию на 16 апреля 2023 года в России за сутки госпитализировано 456 человек, на 58% меньше по сравнению с 15 апреля. Выписаны с выздоровлением 6 841 человек, что на 21,6% меньше с предыдущими сутками", – сказано в сообщении.
Всего за сутки выявлено 7 094 новых случая COVID-19, подтверждено 38 летальных исходов.
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