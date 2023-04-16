https://crimea.ria.ru/20230416/kovidnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-za-16-aprelya-1128208274.html

Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля

Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Ковидная сводка по Крыму и Севастополю за 16 апреля

В Республике Крым и городе Севастополе за сутки коронавирусом заболел 101 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T12:15

2023-04-16T12:15

2023-04-16T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Республике Крым и городе Севастополе за сутки коронавирусом заболел 101 человек, смертельных случаев не зарегистрировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 121 пациента.COVID-сводка по КрымуЗа минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 70 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 215 582 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.COVID-сводка по СевастополюЗа минувшие сутки в Севастополе зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, выздоровели 50 человек. Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.С начала пандемии коронавирусом в городе заболели 101 266 человек, побороли болезнь – 98434. Скончались за весь период 2 590 человек.COVID-сводка по РоссииПо данным оперативного штаба по борьбе с распространением ковида, в стране значительно снизилось число госпитализаций с подтвержденной инфекцией.Всего за сутки выявлено 7 094 новых случая COVID-19, подтверждено 38 летальных исходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Напугал и сделал бесплодными: как ковид повлиял на демографию в КрымуКоронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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