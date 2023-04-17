https://crimea.ria.ru/20230417/poteri-vsu-i-nastuplenie-rossiyskikh-sil--khod-spetsoperatsii-1128224368.html

Потери ВСУ и наступление российских сил – ход спецоперации

Потери ВСУ и наступление российских сил – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Потери ВСУ и наступление российских сил – ход спецоперации

Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по 95 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 500 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T18:24

2023-04-17T18:24

2023-04-17T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки нанесли удары по 95 артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожено около 500 украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах", - говорится в сводке.Обстановка на Купянском направленииУдарами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Задад" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Кроме того, возле харьковских сел Синьковка, Кисловка и Стельмаховка в ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица "Акация". Кроме того, возле Купьевахи в Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6", - уточнили в Минобороны.Ситуация на Красном ЛиманеГруппировка войск "Центр" нанесла удары по подразделениям противника в районах донецких населенных пунктов Терны, Григоровка и Червоная Диброва в ЛНР.Ликвидировано более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица "Гвоздика".Ход боев на Донецком направленииШтурмовые отряды при поддержке российских военных овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. Также нанесены удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики."Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей", - проинформировали в оборонном ведомстве.Что происходит на Южно-Донецком и Запорожском направленияхУдарами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены украинские силы возле Угледара, Великой Новоселки, Загорного, Малой Токмачки и Каменского. В районе населенного пункта Новомихайловка также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в ведомстве.Обстановка на Херсонском направленииВ результате огневого поражения здесь ликвидировано свыше 55 солдат ВСУ, а также три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 407 самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и другие виды техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России сорвала две украинские контратакиУдары авиации и продвижение российских войск – ход СВОХроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях

https://crimea.ria.ru/20230417/chetyre-gruppy-diversantov-vsu-razgromleny-v-donbasse-i-pod-kharkovom-1128221385.html

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