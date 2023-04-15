https://crimea.ria.ru/20230415/voditel-gruzovika-pogib-pri-stolknovenii-s-bmw-v-krymu-1128201098.html

Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму

Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму

Водитель малотоннажного грузовика погиб при столкновении с BMW в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T18:59

2023-04-15T18:59

2023-04-15T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель малотоннажного грузовика погиб при столкновении с BMW в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла в субботу около 14:30 на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", в районе пгт Красногвардейское на перекрестке неравнозначных дорог. В результате столкновения водитель грузовика погиб на месте. Иномарка слетела с дороги, водитель BMW получил травмы и был госпитализирован.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП с питбайком и мопедомПоворот "вслепую": двое детей пострадали в аварии на востоке КрымаВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в забор

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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