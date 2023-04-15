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Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
Водитель малотоннажного грузовика погиб при столкновении с BMW в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T18:59
2023-04-15T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель малотоннажного грузовика погиб при столкновении с BMW в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла в субботу около 14:30 на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", в районе пгт Красногвардейское на перекрестке неравнозначных дорог. В результате столкновения водитель грузовика погиб на месте. Иномарка слетела с дороги, водитель BMW получил травмы и был госпитализирован.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП с питбайком и мопедомПоворот "вслепую": двое детей пострадали в аварии на востоке КрымаВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в забор
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму

МВД: в Красногвардейском районе Крыма при столкновении иномарки с грузовиком погиб человек

18:59 15.04.2023 (обновлено: 19:01 15.04.2023)
 
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель малотоннажного грузовика погиб при столкновении с BMW в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла в субботу около 14:30 на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", в районе пгт Красногвардейское на перекрестке неравнозначных дорог.
"58-летний водитель автомобиля BMW 525iA при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с попутным автомобилем KIA Bongo III, который на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не убедившись в безопасности своего маневра, начал осуществлять поворот налево", – рассказали детали происшествия в полиции.
В результате столкновения водитель грузовика погиб на месте. Иномарка слетела с дороги, водитель BMW получил травмы и был госпитализирован.
© МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма
По факту ДТП проводится проверка.
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