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Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
Водитель малотоннажного грузовика погиб при столкновении с BMW в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T18:59
2023-04-15T18:59
2023-04-15T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Водитель малотоннажного грузовика погиб при столкновении с BMW в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла в субботу около 14:30 на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", в районе пгт Красногвардейское на перекрестке неравнозначных дорог. В результате столкновения водитель грузовика погиб на месте. Иномарка слетела с дороги, водитель BMW получил травмы и был госпитализирован.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП с питбайком и мопедомПоворот "вслепую": двое детей пострадали в аварии на востоке КрымаВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в забор
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
МВД: в Красногвардейском районе Крыма при столкновении иномарки с грузовиком погиб человек
18:59 15.04.2023 (обновлено: 19:01 15.04.2023)