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В Крыму несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП с питбайком и мопедом

В Крыму несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП с питбайком и мопедом - РИА Новости Крым, 15.04.2023

В Крыму несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП с питбайком и мопедом

В столкновении питбайка и мопеда в Белогорском районе Крыма пострадала несовершеннолетняя девушка. Обстоятельства инцидента под контролем прокуратуры республики РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T12:14

2023-04-15T12:14

2023-04-15T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В столкновении питбайка и мопеда в Белогорском районе Крыма пострадала несовершеннолетняя девушка. Обстоятельства инцидента под контролем прокуратуры республики выясняют в крымском МВД, сообщили в ведомствах.По предварительным данным, авария произошла накануне вечером, в районе села Ароматное в Белогорском районе Крыма."Около 20:00 водитель питбайка при движении со второстепенной дороги в районе переулка Мира на главную – ул. Трубенко, не предоставил преимущество в движении мопеду Honda, под управлением несовершеннолетнего 2006 г.р., допустив столкновение", – рассказали в полиции.В результате пострадала пассажирка мопеда – девушка 2007 года рождения. Она с различными травмами доставлена в больницу."Прокуратура проверит соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения", – сообщили в надзорном ведомстве.В данный момент известно, что участники ДТП были без защитных шлемов.Накануне в Севастополе девушка, не имевшая водительских прав, за рулем Nissan сбила второклассника на пешеходном переходе. А мужчина во дворе многоквартирного дома наехал на полуторогодовалую девочку.Читайте также на РИА Новости Крым:Поворот "вслепую": двое детей пострадали в аварии на востоке КрымаВ Симферополе автобус врезался в иномарку и влетел в заборВ Севастополе из-за гибели мотоциклиста завели уголовное дело

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