https://crimea.ria.ru/20230407/v-sevastopole-za-gibel-mototsiklista-na-voditelya-mercedes-zaveli-delo-1128039622.html

В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело

В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело

В Севастополе по факту гибели мотоциклиста в результате столкновения с кроссовером Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T14:35

2023-04-07T14:35

2023-04-07T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе по факту гибели мотоциклиста в результате столкновения с кроссовером Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Авария произошла во вторник, 4 апреля, около половины пятого вечера на проспекте Генерала Острякова. При попытке развернуться автомобиль Mercedes-Benz под управлением 56-летнего водителя столкнулся с мотоциклом, который шел в смежной полосе в том же направлении. От удара 27-летнего мотоциклиста отбросило в автобус на остановке. Прибывшим медикам спасти его не удалось.В рамках предварительного расследования сотрудники полиции допрашивают водителя кроссовера и очевидцев. Следователи устанавливают причины аварии.Следственное управление УМВД России по Севастополю возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ее максимальная санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе легковушка сбила мотоциклиста на перекрестке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани

https://crimea.ria.ru/20221005/v-yalte-podrostok-na-mototsikle-vrezalsya-v-avto-i-poluchil-travmy-1124729224.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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