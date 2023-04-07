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В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело
В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело
В Севастополе по факту гибели мотоциклиста в результате столкновения с кроссовером Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T14:35
2023-04-07T14:35
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе по факту гибели мотоциклиста в результате столкновения с кроссовером Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Авария произошла во вторник, 4 апреля, около половины пятого вечера на проспекте Генерала Острякова. При попытке развернуться автомобиль Mercedes-Benz под управлением 56-летнего водителя столкнулся с мотоциклом, который шел в смежной полосе в том же направлении. От удара 27-летнего мотоциклиста отбросило в автобус на остановке. Прибывшим медикам спасти его не удалось.В рамках предварительного расследования сотрудники полиции допрашивают водителя кроссовера и очевидцев. Следователи устанавливают причины аварии.Следственное управление УМВД России по Севастополю возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ее максимальная санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.Ранее в Симферополе легковушка сбила мотоциклиста на перекрестке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят жителя Адыгеи за смертельную аварию в Каче В Крыму сбившему двоих детей водителю грозит до 12 лет за смерть ребенка Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани
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РИА Новости Крым
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В Севастополе за гибель мотоциклиста на водителя Mercedes завели дело

Гибель мотоциклиста в аварии с кроссовером в Севастополе: возбуждено уголовное дело

14:35 07.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе по факту гибели мотоциклиста в результате столкновения с кроссовером Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Авария произошла во вторник, 4 апреля, около половины пятого вечера на проспекте Генерала Острякова. При попытке развернуться автомобиль Mercedes-Benz под управлением 56-летнего водителя столкнулся с мотоциклом, который шел в смежной полосе в том же направлении. От удара 27-летнего мотоциклиста отбросило в автобус на остановке. Прибывшим медикам спасти его не удалось.
В рамках предварительного расследования сотрудники полиции допрашивают водителя кроссовера и очевидцев. Следователи устанавливают причины аварии.
"Назначены автотехнические экспертизы транспортных средств-участников ДТП и видеотехническая экспертиза", – уточнили в прокуратуре.
Следственное управление УМВД России по Севастополю возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ее максимальная санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Симферополе легковушка сбила мотоциклиста на перекрестке.
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