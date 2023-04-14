https://crimea.ria.ru/20230414/belorusskaya-set-zashla-v-rossiyu-s-analogami-tovarov-ikea-1128178100.html

Белорусская сеть зашла в Россию с аналогами товаров IKEA

Белорусская сеть зашла в Россию с аналогами товаров IKEA - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Белорусская сеть зашла в Россию с аналогами товаров IKEA

В России начинает работу белорусская торговая сеть Swed House с аналогами товаров марки IKEA, первый магазин открывается в Москве в субботу, 15 апреля. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T14:25

2023-04-14T14:25

2023-04-14T14:25

белоруссия

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экономика

новости

швеция

китай

производство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В России начинает работу белорусская торговая сеть Swed House с аналогами товаров марки IKEA, первый магазин открывается в Москве в субботу, 15 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торгового центра.Представитель компании сообщил, что в ассортименте первого в России магазина сети будут товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары. Все производится на сотрудничающих с IKEA фабриках в Китае и в России.Магазин в Москве разместился на площади в 300 кв. метров. В компании сообщили, что намерены открыть в столице еще как минимум пять торговых точек уже в этом году. Также решается вопрос о выходе сети Swed House в Санкт-Петербург и Тулу.IKEA – крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для дома, основана в 1943 году в Швеции. Работала в России с 2000 года. В марте 2022 года компания сообщила о приостановке торговли в РФ и Белоруссии как в онлайн, так и в оффлайн формате на фоне западных санкций, введенных в связи со специальной военной операцией на Украине.В апреле 2022 замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в компании IKEA сообщили о намерении вернуться в Россию после настройки логистики поставок. "Когда компания найдет выход, будет открываться", – отметил Евтухов. Читайте также на РИА Новости Крым:Белоруссия переориентирует экспорт с Украины на РФ и КНР Препятствий для запуска поездов между Белоруссией и Крымом нет – власти "Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова

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белоруссия, россия, внешняя торговля, общество, экономика, новости, швеция, китай, производство