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Дожди и пасмурно: прогноз погоды в Крыму на четверг
Дожди и пасмурно: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Дожди и пасмурно: прогноз погоды в Крыму на четверг
Четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T00:01
2023-04-13T00:01
2023-04-13T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6 градусов, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, днем и ночью дождь. Температура ночью +7...9 градусов, днем немного теплее – до +16 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +7...9 градусов, днем +11...13. В Судаке и Евпатории температура воздуха ночью +7...9, днем до 14 градусов тепла.Накануне в Симферополе был объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Городские службы и ресурсоснабжающие организации привели в готовность автомобильную технику и оборудование на случай возможных подтоплений и для уборки аварийных деревьев. Жителей попросили сообщать Единую дежурно-диспетчерскую службу города о нештатных ситуациях.Читайте также РИА Новости Крым:Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг РоссииЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолоданиеСильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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Дожди и пасмурно: прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 13 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"На полуострове облачно, дожди, местами сильные. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +11…16", - уточнили синоптики.
В Симферополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6 градусов, днем +12...14.
В Севастополе облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, днем и ночью дождь. Температура ночью +7...9 градусов, днем немного теплее – до +16 градусов.
В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +7...9 градусов, днем +11...13.
В Судаке и Евпатории температура воздуха ночью +7...9, днем до 14 градусов тепла.
Накануне в Симферополе был объявлен режим повышенной готовности
из-за ухудшения погодных условий. Городские службы и ресурсоснабжающие организации привели в готовность автомобильную технику и оборудование на случай возможных подтоплений и для уборки аварийных деревьев. Жителей попросили сообщать Единую дежурно-диспетчерскую службу города о нештатных ситуациях.
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