https://crimea.ria.ru/20230413/dozhdi-i-pasmurno-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1128149312.html

Дожди и пасмурно: прогноз погоды в Крыму на четверг

Дожди и пасмурно: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Дожди и пасмурно: прогноз погоды в Крыму на четверг

Четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T00:01

2023-04-13T00:01

2023-04-13T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

новости крыма

симферополь

севастополь

судак

евпатория

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/57/1118255728_0:23:1620:934_1920x0_80_0_0_272d7c6d94fbd449fb0b42dad939064a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Четверг в Крыму будет облачным, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6 градусов, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +11…13 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, днем и ночью дождь. Температура ночью +7...9 градусов, днем немного теплее – до +16 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +7...9 градусов, днем +11...13. В Судаке и Евпатории температура воздуха ночью +7...9, днем до 14 градусов тепла.Накануне в Симферополе был объявлен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Городские службы и ресурсоснабжающие организации привели в готовность автомобильную технику и оборудование на случай возможных подтоплений и для уборки аварийных деревьев. Жителей попросили сообщать Единую дежурно-диспетчерскую службу города о нештатных ситуациях.Читайте также РИА Новости Крым:Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг РоссииЧерноморская депрессия принесет в Крым ливни и похолоданиеСильный штормовой ветер обрушится на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

крым

симферополь

севастополь

судак

евпатория

ялта

алушта

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь, севастополь, судак, евпатория, ялта, алушта, феодосия