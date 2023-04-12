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Осенью в Крыму откроются 11 новых детских садов – власти
Осенью в Крыму откроются 11 новых детских садов – власти - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Осенью в Крыму откроются 11 новых детских садов – власти
В прошлом году в Крыму завершено строительство 20 детских садов, девять из них уже работают, остальные 11 откроют свои двери с 1 сентября. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T19:49
2023-04-12T19:49
2023-04-12T19:49
крым
образование в крыму и севастополе
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В прошлом году в Крыму завершено строительство 20 детских садов, девять из них уже работают, остальные 11 откроют свои двери с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."В 2022 году завершено строительство 20 объектов дошкольного образования на 2 585 мест. Из них уже начали работать девять детских садов, а с 1 сентября планируется еще 11", - сказал глава правительства региона на пленарном заседании крымского парламента.По словам Гоцанюка, в 22 регионах Крыма обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до семи лет.В целом по республике обеспеченность детей до трех лет местами в детсадах составляет около 90%.Говоря о строительстве новых общеобразовательных учреждений, председатель Совмина сообщил, что в прошлом году начали свою работу две школы на 1 634 места – в селе Заречное Симферопольского района и в селе Зеленогорское Белогорского района.Также построена школа на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района, которая 1 сентября откроет свои двери для учащихся.Гоцанюк добавил, что в прошлом году ремонтные работы проводились в более чем 50 объектах образования. На эти цели было выделено более миллиарда рублей. До конца этого года планируется отремонтировать еще восемь школ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шашки и кубики: один из детсадов Симферополя попал в топ-500 по странеГде на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские садыВласти Симферополя обещают сократить очередь в детсады крымской столицы
https://crimea.ria.ru/20221226/prokuratura-zapretila-privatizirovat-detsad-v-feodosii-1126138556.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, образование в крыму и севастополе, юрий гоцанюк
Осенью в Крыму откроются 11 новых детских садов – власти
Премьер Крыма Гоцанюк: с 1 сентября в регионе начнут работать 11 новых детских садов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В прошлом году в Крыму завершено строительство 20 детских садов, девять из них уже работают, остальные 11 откроют свои двери с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В 2022 году завершено строительство 20 объектов дошкольного образования на 2 585 мест. Из них уже начали работать девять детских садов, а с 1 сентября планируется еще 11", - сказал глава правительства региона на пленарном заседании крымского парламента.
По словам Гоцанюка, в 22 регионах Крыма обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до семи лет.
В целом по республике обеспеченность детей до трех лет местами в детсадах составляет около 90%.
Говоря о строительстве новых общеобразовательных учреждений, председатель Совмина сообщил, что в прошлом году начали свою работу две школы на 1 634 места – в селе Заречное Симферопольского района и в селе Зеленогорское Белогорского района.
Также построена школа на 700 мест в селе Трехпрудное Симферопольского района, которая 1 сентября откроет свои двери для учащихся.
Гоцанюк добавил, что в прошлом году ремонтные работы проводились в более чем 50 объектах образования. На эти цели было выделено более миллиарда рублей. До конца этого года планируется отремонтировать еще восемь школ.
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