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В Симферопольском районе три села остались без света
В Симферопольском районе три села остались без света - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Симферопольском районе три села остались без света
В Симферопольском районе авария на линии 10 кВ обесточила несколько сел, почти две тысячи абонентов обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T15:29
2023-04-11T15:29
2023-04-11T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе авария на линии 10 кВ обесточила несколько сел, почти две тысячи абонентов обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В настоящее время ведутся ремонтные работы. Неисправность планируют устранить в течение нескольких часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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В Симферопольском районе три села остались без света
"Крымэнерго": из-за аварии на линии три села в Симферопольском районе остались без света