https://crimea.ria.ru/20230411/v-simferopolskom-rayone-tri-sela-ostalis-bez-sveta-1128117795.html

В Симферопольском районе три села остались без света

В Симферопольском районе три села остались без света - РИА Новости Крым, 11.04.2023

В Симферопольском районе три села остались без света

В Симферопольском районе авария на линии 10 кВ обесточила несколько сел, почти две тысячи абонентов обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T15:29

2023-04-11T15:29

2023-04-11T15:29

энергосистема крыма

гуп рк "крымэнерго"

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе авария на линии 10 кВ обесточила несколько сел, почти две тысячи абонентов обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В настоящее время ведутся ремонтные работы. Неисправность планируют устранить в течение нескольких часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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