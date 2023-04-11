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В Симферопольском районе три села остались без света - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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В Симферопольском районе три села остались без света
В Симферопольском районе три села остались без света - РИА Новости Крым, 11.04.2023
В Симферопольском районе три села остались без света
В Симферопольском районе авария на линии 10 кВ обесточила несколько сел, почти две тысячи абонентов обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T15:29
2023-04-11T15:29
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе авария на линии 10 кВ обесточила несколько сел, почти две тысячи абонентов обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В настоящее время ведутся ремонтные работы. Неисправность планируют устранить в течение нескольких часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделаноВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", общество, крым, симферополь, новости, новости крыма
В Симферопольском районе три села остались без света

"Крымэнерго": из-за аварии на линии три села в Симферопольском районе остались без света

15:29 11.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе авария на линии 10 кВ обесточила несколько сел, почти две тысячи абонентов обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В результате технологического нарушения на линии 10 кВ был обесточен 1781 абонент в с. Молочном , с. Перово, с. Дубки . Отключенная нагрузка составила 750 кВт", - уточняется в сообщении
В настоящее время ведутся ремонтные работы. Неисправность планируют устранить в течение нескольких часов.
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Энергосистема КрымаГУП РК "Крымэнерго"ОбществоКрымСимферопольНовостиНовости Крыма
 
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