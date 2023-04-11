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Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок
Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок
25-летний Житель Симферополя за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T11:08
2023-04-11T11:08
2023-04-11T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 25-летний Житель Симферополя за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. В суде установлено, что молодой человек в 2013 году в Интернете купил специальное техническое средство для сдачи экзаменов - радиомикрофон, встроенный в корпус шариковой ручки, и капсульный микронаушник, и предоставлял это оборудование студентам для использования за плату, но в итоге попался.За незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации симферополец приговорен судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. К этому времени приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских студентов будут учить противодействию терроризмуСирия официально признала КФУ – что это значитИзбили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение
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Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок
Симферополец за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах