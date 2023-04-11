https://crimea.ria.ru/20230411/simferopolets-daval-studentam-radiosvyaz-na-ekzamenakh-i-poluchil-srok-1128108920.html

Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок

Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок

25-летний Житель Симферополя за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T11:08

2023-04-11T11:08

2023-04-11T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 25-летний Житель Симферополя за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. В суде установлено, что молодой человек в 2013 году в Интернете купил специальное техническое средство для сдачи экзаменов - радиомикрофон, встроенный в корпус шариковой ручки, и капсульный микронаушник, и предоставлял это оборудование студентам для использования за плату, но в итоге попался.За незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации симферополец приговорен судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. К этому времени приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских студентов будут учить противодействию терроризмуСирия официально признала КФУ – что это значитИзбили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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