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Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок
Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок
25-летний Житель Симферополя за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T11:08
2023-04-11T11:08
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 25-летний Житель Симферополя за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. В суде установлено, что молодой человек в 2013 году в Интернете купил специальное техническое средство для сдачи экзаменов - радиомикрофон, встроенный в корпус шариковой ручки, и капсульный микронаушник, и предоставлял это оборудование студентам для использования за плату, но в итоге попался.За незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации симферополец приговорен судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. К этому времени приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских студентов будут учить противодействию терроризмуСирия официально признала КФУ – что это значитИзбили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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происшествия, симферополь, прокуратура республики крым, новости, новости крыма, крым
Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок

Симферополец за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах

11:08 11.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 25-летний Житель Симферополя за деньги обеспечивал студентов тайной радиосвязью на экзаменах и получил за это условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В суде установлено, что молодой человек в 2013 году в Интернете купил специальное техническое средство для сдачи экзаменов - радиомикрофон, встроенный в корпус шариковой ручки, и капсульный микронаушник, и предоставлял это оборудование студентам для использования за плату, но в итоге попался.
"Противоправные действия обвиняемого пресекли сотрудниками правоохранительных органов, техническое средство было изъято", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
За незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации симферополец приговорен судом к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. К этому времени приговор в законную силу не вступил.
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