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Избили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Избили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение
Избили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Избили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение
В Севастополе четверо студентов похитили общего знакомого, задолжавшего им крупную сумму денег, избили его и несколько часов возили в багажнике машины, угрожая... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:41
2023-03-14T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе четверо студентов похитили общего знакомого, задолжавшего им крупную сумму денег, избили его и несколько часов возили в багажнике машины, угрожая и требуя вернуть долг. Деталями истории, которая легла в основу уголовного дела, поделились в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю и местной полиции.История с похищением произошла в ночь на понедельник, 13 марта. Ее организаторами стали четверо студентов в возрасте от 19 до 22 лет, рассказали следователи."Молодые люди... близ букмекерской конторы по проспекту Юрия Гагарина насильно усадили в автомобиль Kia Rio своего знакомого, который, играя на ставках, задолжал им 250 тысяч рублей. С целью возврата денег потерпевшего избили и возили по городу в багажнике машины", – сообщили в СК.Утром мужчину привезли в микрофинансовую организацию, чтобы тот взял кредит и вернул долг. Тогда ему удалось отправить жене сообщение с геолокацией. Та сразу же позвонила в полицию.Правоохранители выяснили, что 32-летний каппер - спортивный аналитик, который профессионально занимается ставками на спорт в букмекерской конторе, пообещал студентам крупный выигрыш, взял деньги, но его ставка проиграла. До того, как привезти должника в МФО, оставшиеся ни с чем студенты вывозили его за город, где не только избили, но и угрозами заставили написать долговую расписку о возврате вдвое большей суммы – 500 тысяч рублей.Материалы, собранные полицией, поступили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, где было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании в отношении молодых людей меры пресечения. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец похитил бывшую возлюбленную с помощью отвертки Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
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4.7
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Избили и возили в багажнике: в Севастополе студентов осудят за похищение

В Севастополе студенты похитили своего должника и после избиения возили его в багажнике

16:41 14.03.2023 (обновлено: 17:11 14.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе четверо студентов похитили общего знакомого, задолжавшего им крупную сумму денег, избили его и несколько часов возили в багажнике машины, угрожая и требуя вернуть долг. Деталями истории, которая легла в основу уголовного дела, поделились в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю и местной полиции.
История с похищением произошла в ночь на понедельник, 13 марта. Ее организаторами стали четверо студентов в возрасте от 19 до 22 лет, рассказали следователи.
"Молодые люди... близ букмекерской конторы по проспекту Юрия Гагарина насильно усадили в автомобиль Kia Rio своего знакомого, который, играя на ставках, задолжал им 250 тысяч рублей. С целью возврата денег потерпевшего избили и возили по городу в багажнике машины", – сообщили в СК.
Утром мужчину привезли в микрофинансовую организацию, чтобы тот взял кредит и вернул долг. Тогда ему удалось отправить жене сообщение с геолокацией. Та сразу же позвонила в полицию.
"Поступила информация о том, что группа неизвестных лиц похитила мужчину и удерживает против его воли. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы... задержали всех подозреваемых и освободили потерпевшего", – рассказали в севастопольском УМВД.
Правоохранители выяснили, что 32-летний каппер - спортивный аналитик, который профессионально занимается ставками на спорт в букмекерской конторе, пообещал студентам крупный выигрыш, взял деньги, но его ставка проиграла. До того, как привезти должника в МФО, оставшиеся ни с чем студенты вывозили его за город, где не только избили, но и угрозами заставили написать долговую расписку о возврате вдвое большей суммы – 500 тысяч рублей.
Материалы, собранные полицией, поступили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, где было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.
Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании в отношении молодых людей меры пресечения. Расследование продолжается.
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Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
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