https://crimea.ria.ru/20230408/bolshe-sotni-zabolevshikh-kovidnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1128059550.html

Больше сотни заболевших: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

Больше сотни заболевших: ковидная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Больше сотни заболевших: ковидная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 132... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T13:37

2023-04-08T13:37

2023-04-08T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 132 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым диагноз подтвердился у 74 человек, всего с начала пандемии выявлено 215 067 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 13 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 572 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 119 человек, за весь период – 207 415", - говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.Смертельных случаев не было. Число жертв пандемии в регионе остается прежним – 5 428 человек.Сводка по СевастополюВ городе за сутки заболели 40 человек, один человек скончался от осложнений вируса. "В ковидные стационары города госпитализированы два человека, выздоровело 77 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего с начала пандемии в регионе ковидом переболели 101 004 человека, выздоровели 98 172 пациента, скончались 2 584.Ситуация с COVID-19 в регионах РоссииВ регионах страны за минувший день заболели 8 955 человек, скончались 37 россиян. В медучреждения госпитализированы 1 221 заболевший. Выздоровели за сутки 9 956 человек."По состоянию на 8 апреля 2023 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1221 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,6%... Выздоровели за сутки 9956 человек, или на 6,8% меньше в сравнении с 7 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 45 регионах, снижение - в 31, в девяти регионах ситуация не изменилась.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевшихЗаболеваемость ОРВИ и COVID-19 в России начала снижатьсяМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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