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Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов
Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить в новых регионах места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей, погибших... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T20:31
2023-04-07T20:31
2023-04-07T21:32
владимир путин (политик)
новые регионы россии
ск рф (следственный комитет российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
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херсонская область
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить в новых регионах места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей, погибших от рук немецких нацистов и их пособников, а также жертв преступлений современных украинских неонацистов. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Эту работу Следственному комитету поручено проводить с привлечением общественных объединений. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ совместно с властями Ленинградской области и Санкт-Петербурга разработать концепцию исторического проекта "Малая Дорога жизни" и определить источники его финансирования. Также Путин поручил кабмину совместно с организацией "Движение первых" представить предложения по привлечению ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе со школьниками и студентами реализации дополнительных общеобразовательных программ.Читайте также на РИА Новости Крым: Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственности Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем
новые регионы россии
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владимир путин (политик), новые регионы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, украина
Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов
Путин поручил установить места захоронения жертв украинских неонацистов в новых регионах
20:31 07.04.2023 (обновлено: 21:32 07.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить в новых регионах места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей, погибших от рук немецких нацистов и их пособников, а также жертв преступлений современных украинских неонацистов. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Следственному комитету РФ организовать проведение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года", – говорится в документе.
Эту работу Следственному комитету поручено проводить с привлечением общественных объединений.
Кроме того, глава государства поручил правительству РФ совместно с властями Ленинградской области и Санкт-Петербурга разработать концепцию исторического проекта "Малая Дорога жизни" и определить источники его финансирования.
Также Путин поручил кабмину совместно с организацией "Движение первых" представить предложения по привлечению ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе со школьниками и студентами реализации дополнительных общеобразовательных программ.
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