https://crimea.ria.ru/20230407/putin-poruchil-nayti-v-novykh-regionakh-mesta-zakhoroneniya-zhertv-neonatsistov--1128055035.html

Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов

Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить в новых регионах места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей, погибших... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T20:31

2023-04-07T20:31

2023-04-07T21:32

владимир путин (политик)

новые регионы россии

ск рф (следственный комитет российской федерации)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить в новых регионах места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей, погибших от рук немецких нацистов и их пособников, а также жертв преступлений современных украинских неонацистов. Поручение опубликовано на сайте Кремля. Эту работу Следственному комитету поручено проводить с привлечением общественных объединений. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ совместно с властями Ленинградской области и Санкт-Петербурга разработать концепцию исторического проекта "Малая Дорога жизни" и определить источники его финансирования. Также Путин поручил кабмину совместно с организацией "Движение первых" представить предложения по привлечению ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе со школьниками и студентами реализации дополнительных общеобразовательных программ.Читайте также на РИА Новости Крым: Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственности Путин об украинских неонацистах: мы их дожмем

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

украина

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2023

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владимир путин (политик), новые регионы россии, ск рф (следственный комитет российской федерации), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область, украина