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Керченская переправа 6 апреля: работа паромов и погода в проливе - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Керченская переправа 6 апреля: работа паромов и погода в проливе
Керченская переправа 6 апреля: работа паромов и погода в проливе - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Керченская переправа 6 апреля: работа паромов и погода в проливе
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, после запуска морского сообщения выполнено более 3 тысяч рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-06T10:42
2023-04-06T10:43
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
минтранс россии
общество
погода в крыму
новости крыма
кубань
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Погода в Керченском проливе Погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет."Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 апреля ветер 3-8 м/с, кратковременный дождь. Видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +10…12 градусов", - говорится в сообщении.В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Работа паромов Работающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 013 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 120 142 пассажира, 96 186 единиц автотранспорта и 11 903 железнодорожных вагона", - проинформировали в ведомстве.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные в прошлом году после теракта на Крымском мосту. Переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковВ Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте Крыму угрожают подтопления
https://crimea.ria.ru/20230404/grozovaya-burya-nakroet-yug-rossii--reki-mogut-vyyti-iz-beregov-1127980324.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, минтранс россии, общество, погода в крыму, новости крыма, кубань, сухопутный коридор в крым
Керченская переправа 6 апреля: работа паромов и погода в проливе

Минтранс: Керченская переправа 6 апреля работает штатно и без штормовых предупреждений

10:42 06.04.2023 (обновлено: 10:43 06.04.2023)
 
Обстановка на Керченской паромной переправе
Обстановка на Керченской паромной переправе
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Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, после запуска морского сообщения выполнено более 3 тысяч рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 6 апреля 2023

Погода в Керченском проливе

Погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 апреля ветер 3-8 м/с, кратковременный дождь. Видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +10…12 градусов", - говорится в сообщении.
В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.
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Работа паромов

Работающие на линии паромы после запуска перевозок выполнили 3 013 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 120 142 пассажира, 96 186 единиц автотранспорта и 11 903 железнодорожных вагона", - проинформировали в ведомстве.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные в прошлом году после теракта на Крымском мосту. Переправиться на полуостров на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.
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