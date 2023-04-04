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С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог
С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог - РИА Новости Крым, 04.04.2023
С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог
На предстоящих выборах в России, в том числе президентских, к которым уже идет подготовка, необходимо уделить особое внимание борьбе с фейками – проблемой,... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T15:32
2023-04-04T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На предстоящих выборах в России, в том числе президентских, к которым уже идет подготовка, необходимо уделить особое внимание борьбе с фейками – проблемой, характерной для разного уровня выборов в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог Владимир Узунов.По его словам, активность недоброжелателей в дни проведения голосования серьезно влияет на информационную повестку и, как следствие, отношение людей к выборам в целом. А, значит, требует своевременной реакции на избирательных участках.Для общественных наблюдателей на выборах в России создана специальная система обучения, при этом, неоднократно участвуя в избирательных процессах, каждый из них получает своеобразный социальный лифт и превращается в электорального эксперта, добавил Узунов. Он отметил также, что за последние 30 лет институт общественного наблюдения в РФ претерпел немало изменений, но ему по-прежнему есть куда развиваться. Это касается всех уровней выборов, в том числе местных дополнительных.Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев подчеркнул, что даже дополнительные выборы, которые проводятся сегодня в Крыму, это очень важная работа "на перспективу – март 2024", когда пройдут президентские выборы.В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что муниципальным властям следует больше уделять внимания организации дополнительных выборов, явка на которые сегодня крайне низка, что показало проведенное накануне голосование в Ялте и Алуште.Он добавил, что этот недостаток в организации выборов "в равной степени относится и к руководству партий, которые выдвигают своих кандидатов".Ранее председатель ОП РК Александр Форманчук сделал заявление об участии крымчан в качестве наблюдателей в ходе выборов в единый день голосования на участках в новых регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в местные городские советы В Крыму ограничили выборные права педофилам и экстремистам Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
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выборы, новые регионы россии, политика, общество, мнения, крым, новости крыма, общественная палата крыма
С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог

С чем предстоит бороться на предстоящих выборах в России

15:32 04.04.2023 (обновлено: 16:19 04.04.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы РФ 2021 год
Выборы депутатов Госдумы РФ 2021 год - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На предстоящих выборах в России, в том числе президентских, к которым уже идет подготовка, необходимо уделить особое внимание борьбе с фейками – проблемой, характерной для разного уровня выборов в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог Владимир Узунов.
По его словам, активность недоброжелателей в дни проведения голосования серьезно влияет на информационную повестку и, как следствие, отношение людей к выборам в целом. А, значит, требует своевременной реакции на избирательных участках.

"Они формируют фейковую информацию по работе избирательных участков, которая носит деструктивный характер в части легитимности. И наблюдатели в присутствии других общественных представителей эти фейки разоблачают: сразу же сообщают, что эта информация вброшена, ее нет. И таким образом фейк, имея свой жизненный цикл, погибает", – сказал Узунов, отвечая на вопрос о нарушениях при проведении выборов разных уровней и роли наблюдателей.

Для общественных наблюдателей на выборах в России создана специальная система обучения, при этом, неоднократно участвуя в избирательных процессах, каждый из них получает своеобразный социальный лифт и превращается в электорального эксперта, добавил Узунов. Он отметил также, что за последние 30 лет институт общественного наблюдения в РФ претерпел немало изменений, но ему по-прежнему есть куда развиваться. Это касается всех уровней выборов, в том числе местных дополнительных.
Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев подчеркнул, что даже дополнительные выборы, которые проводятся сегодня в Крыму, это очень важная работа "на перспективу – март 2024", когда пройдут президентские выборы.
В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что муниципальным властям следует больше уделять внимания организации дополнительных выборов, явка на которые сегодня крайне низка, что показало проведенное накануне голосование в Ялте и Алуште.
"Те цифры, которые мы получили по итогам выборов, они достаточны для того, чтобы засчитать выборы состоявшимися, но с точки зрения того, что там не было активности избирателей на участках – это недоработка общая, прежде всего муниципальных властей. За подготовкой таких выборами нужно более тщательно следить и дополнительные меры", – заявил общественник.
Он добавил, что этот недостаток в организации выборов "в равной степени относится и к руководству партий, которые выдвигают своих кандидатов".
Ранее председатель ОП РК Александр Форманчук сделал заявление об участии крымчан в качестве наблюдателей в ходе выборов в единый день голосования на участках в новых регионах РФ.
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