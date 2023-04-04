https://crimea.ria.ru/20230404/politolog-nazval-bich-vyborov-raznykh-urovney-v-rossii-1127975120.html

С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог

С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог - РИА Новости Крым, 04.04.2023

С чем надо серьезно бороться на выборах в России - политолог

На предстоящих выборах в России, в том числе президентских, к которым уже идет подготовка, необходимо уделить особое внимание борьбе с фейками – проблемой,... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T15:32

2023-04-04T15:32

2023-04-04T16:19

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На предстоящих выборах в России, в том числе президентских, к которым уже идет подготовка, необходимо уделить особое внимание борьбе с фейками – проблемой, характерной для разного уровня выборов в стране. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог Владимир Узунов.По его словам, активность недоброжелателей в дни проведения голосования серьезно влияет на информационную повестку и, как следствие, отношение людей к выборам в целом. А, значит, требует своевременной реакции на избирательных участках.Для общественных наблюдателей на выборах в России создана специальная система обучения, при этом, неоднократно участвуя в избирательных процессах, каждый из них получает своеобразный социальный лифт и превращается в электорального эксперта, добавил Узунов. Он отметил также, что за последние 30 лет институт общественного наблюдения в РФ претерпел немало изменений, но ему по-прежнему есть куда развиваться. Это касается всех уровней выборов, в том числе местных дополнительных.Председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев подчеркнул, что даже дополнительные выборы, которые проводятся сегодня в Крыму, это очень важная работа "на перспективу – март 2024", когда пройдут президентские выборы.В свою очередь председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что муниципальным властям следует больше уделять внимания организации дополнительных выборов, явка на которые сегодня крайне низка, что показало проведенное накануне голосование в Ялте и Алуште.Он добавил, что этот недостаток в организации выборов "в равной степени относится и к руководству партий, которые выдвигают своих кандидатов".Ранее председатель ОП РК Александр Форманчук сделал заявление об участии крымчан в качестве наблюдателей в ходе выборов в единый день голосования на участках в новых регионах РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте и Алуште подвели итоги довыборов в местные городские советы В Крыму ограничили выборные права педофилам и экстремистам Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, новые регионы россии, политика, общество, мнения, крым, новости крыма, общественная палата крыма