https://crimea.ria.ru/20230404/mestami-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1127955663.html

Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник

Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник

В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T00:01

2023-04-04T00:01

2023-04-04T00:01

крымская погода

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +18...+20.В Севастополе ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20. Осадков не ожидается.В Ялте и Алуште днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +15...17 градусов.В Евпатории ночью без осадков, днем вероятен дождь. Ночью буде +6...+8 градусов, днем +16...18.Феодосии и Судаке без осадков, днем температура воздуха составит +12...+14, ночью +8...+10.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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