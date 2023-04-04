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Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +18...+20.В Севастополе ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20. Осадков не ожидается.В Ялте и Алуште днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +15...17 градусов.В Евпатории ночью без осадков, днем вероятен дождь. Ночью буде +6...+8 градусов, днем +16...18.Феодосии и Судаке без осадков, днем температура воздуха составит +12...+14, ночью +8...+10.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 4 апреля

00:01 04.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Во вторник местами пройдут небольшие дожди; ночью и утром в отдельных пунктах вероятны туманы. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +15…+20, в горах +9…+14 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +18...+20.
В Севастополе ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20. Осадков не ожидается.
В Ялте и Алуште днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +15...17 градусов.
В Евпатории ночью без осадков, днем вероятен дождь. Ночью буде +6...+8 градусов, днем +16...18.
Феодосии и Судаке без осадков, днем температура воздуха составит +12...+14, ночью +8...+10.
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Крымская погодаКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
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