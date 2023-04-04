https://crimea.ria.ru/20230404/mestami-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1127955663.html
Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T00:01
2023-04-04T00:01
2023-04-04T00:01
крымская погода
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127843447_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_741246d50c20cf8b0a1dba82461acb41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +18...+20.В Севастополе ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20. Осадков не ожидается.В Ялте и Алуште днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +15...17 градусов.В Евпатории ночью без осадков, днем вероятен дождь. Ночью буде +6...+8 градусов, днем +16...18.Феодосии и Судаке без осадков, днем температура воздуха составит +12...+14, ночью +8...+10.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127843447_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_431a9372bd75c69f4e70067837cc6a96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Местами дожди: прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник, 4 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Во вторник местами пройдут небольшие дожди; ночью и утром в отдельных пунктах вероятны туманы. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +15…+20, в горах +9…+14 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +18...+20.
В Севастополе ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20. Осадков не ожидается.
В Ялте и Алуште днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +15...17 градусов.
В Евпатории ночью без осадков, днем вероятен дождь. Ночью буде +6...+8 градусов, днем +16...18.
Феодосии и Судаке без осадков, днем температура воздуха составит +12...+14, ночью +8...+10.
Читайте также на РИА Новости Крым: