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В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка
В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка - РИА Новости Крым, 02.04.2023
В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 125 человек. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T14:44
2023-04-02T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 125 человек.Ситуация с ковидом в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 67 новый случай болезни. Всего с начала пандемии выявлено 214 630 положительных на COVID-19.Летальных исходов за минувшие сутки не фиксировали. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.Ситуация с ковидом в СевастополеПо данным портала Стопкоронавирус.рф, в городе зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. Летальных исходов и новых госпитализаций нет. Справились с болезнью 34 севастопольца. Всего с начала пандемии в городе выявлено 100 789 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели – 97 966 человека, погибли – 2 581.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииПочему умирают от COVID-19
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка

В Крыму и Севастополе выявили 99 новых случаев COVID-19

14:44 02.04.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 125 человек.

Ситуация с ковидом в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 67 новый случай болезни. Всего с начала пандемии выявлено 214 630 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 человек, за все время на стационарном лечении находились 63 486 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 67 человека, за весь период – 206 994", – говорится в Telegram-канале минздрава республики.
Летальных исходов за минувшие сутки не фиксировали. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.

Ситуация с ковидом в Севастополе

По данным портала Стопкоронавирус.рф, в городе зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. Летальных исходов и новых госпитализаций нет. Справились с болезнью 34 севастопольца.
Всего с начала пандемии в городе выявлено 100 789 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели – 97 966 человека, погибли – 2 581.
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