https://crimea.ria.ru/20230402/v-krymu-i-sevastopole-snova-pochti-sto-sluchaev-covid-19--svodka-1127930290.html

В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка

В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка - РИА Новости Крым, 02.04.2023

В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 125 человек. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T14:44

2023-04-02T14:44

2023-04-02T14:44

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 125 человек.Ситуация с ковидом в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 67 новый случай болезни. Всего с начала пандемии выявлено 214 630 положительных на COVID-19.Летальных исходов за минувшие сутки не фиксировали. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.Ситуация с ковидом в СевастополеПо данным портала Стопкоронавирус.рф, в городе зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. Летальных исходов и новых госпитализаций нет. Справились с болезнью 34 севастопольца. Всего с начала пандемии в городе выявлено 100 789 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели – 97 966 человека, погибли – 2 581.Читайте также на РИА Новости Крым:Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииПочему умирают от COVID-19

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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