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Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма
Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма
В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T00:01
2023-04-01T00:01
2023-04-01T00:01
крымская погода
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новости крыма
севастополь
симферополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +14...+16.На курортах Крыма ночью прольются дожди, днем осадков не ожидается.В Ялте и Алуште ночью +7...9, днем +12…14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 14 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхВ Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымская погода, крымский гидрометцентр, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, севастополь, симферополь, ялта, алушта, судак, феодосия
Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма
В субботу в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на южном побережье до +12, днем +12…+17, в горах +6…+11 ", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +14...+16.
На курортах Крыма ночью прольются дожди, днем осадков не ожидается.
В Ялте и Алуште ночью +7...9, днем +12…14 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 14 градусов тепла.
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