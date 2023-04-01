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Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма
Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма
В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T00:01
2023-04-01T00:01
крымская погода
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +14...+16.На курортах Крыма ночью прольются дожди, днем осадков не ожидается.В Ялте и Алуште ночью +7...9, днем +12…14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 14 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхВ Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымская погода, крымский гидрометцентр, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, севастополь, симферополь, ялта, алушта, судак, феодосия
Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма

В субботу в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер

00:01 01.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на южном побережье до +12, днем +12…+17, в горах +6…+11 ", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +14...+16.
На курортах Крыма ночью прольются дожди, днем осадков не ожидается.
В Ялте и Алуште ночью +7...9, днем +12…14 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 14 градусов тепла.
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Крымская погодаКрымский гидрометцентрБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСевастопольСимферопольЯлтаАлуштаСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
21:59Главные новости Крыма: 31 марта
21:41Сирия официально признала КФУ – что это значит
21:23Главные события и заявления дня: 31 марта
21:08Порты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр России
20:57Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома
20:38В Крыму начинается пожароопасный сезон
20:12Ремонт улиц в Симферополе: сколько сделали и сколько потратили
19:57Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым
19:41Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи
19:29Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
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18:46Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
18:31Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
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17:37Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
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