https://crimea.ria.ru/20230401/dozhd-i-veter-subbotniy-prognoz-pogody-dlya-gorodov-kryma-1127908755.html

Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма

Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Дождь и ветер: субботний прогноз погоды для городов Крыма

В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T00:01

2023-04-01T00:01

2023-04-01T00:01

крымская погода

крымский гидрометцентр

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севастополь

симферополь

ялта

алушта

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В субботу атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +14...+16.На курортах Крыма ночью прольются дожди, днем осадков не ожидается.В Ялте и Алуште ночью +7...9, днем +12…14 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 14 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается штормовой ветер - предупреждение МЧСКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновыхВ Ростовской области непогода оставила без света 35 тысяч человек

севастополь

симферополь

ялта

алушта

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крымский гидрометцентр, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, севастополь, симферополь, ялта, алушта, судак, феодосия