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Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд

Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд

Жительница станицы Воронежская Краснодарского края заколола свою мать ножом, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T12:03

2023-03-29T12:03

2023-03-29T12:03

происшествия

краснодарский край

закон о запрете вейпов

общество

прокуратура краснодарского края

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Жительница станицы Воронежская Краснодарского края заколола свою мать ножом, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры."Уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.Женщине грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд 7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, закон о запрете вейпов, общество, прокуратура краснодарского края, новости