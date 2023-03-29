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Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд
Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд
Жительница станицы Воронежская Краснодарского края заколола свою мать ножом, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T12:03
2023-03-29T12:03
происшествия
краснодарский край
закон о запрете вейпов
общество
прокуратура краснодарского края
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Жительница станицы Воронежская Краснодарского края заколола свою мать ножом, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры."Уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.Женщине грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Армянске рецидивист избил и задушил знакомую – дело ушло в суд 7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговор Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, закон о запрете вейпов, общество, прокуратура краснодарского края, новости
Заколола мать ножом: жительница Краснодарского края пойдет под суд

Прокуратура Кубани: за убийство матери женщине грозит до 15 лет колонии

12:03 29.03.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Жительница станицы Воронежская Краснодарского края заколола свою мать ножом, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По информации ведомства, 2 января 2023 года между 42-летней жительницей станицы Воронежская и ее матерью возник конфликт. В результате ссоры дочь нанесла ей не менее 11 ударов ножом. От полученных травм 61-летняя женщина скончалась на месте.
"Уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.
Женщине грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
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ПроисшествияКраснодарский крайЗакон о запрете вейповОбществоПрокуратура Краснодарского краяНовости
 
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