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Часть Крыма в среду без воды - карта отключений - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Часть Крыма в среду без воды - карта отключений
Часть Крыма в среду без воды - карта отключений - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Часть Крыма в среду без воды - карта отключений
В среду из-за ремонтных работ на сетях будет ограничено водоснабжение по ряду адресов в нескольких муниципалитетах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T11:14
2023-03-29T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В среду из-за ремонтных работ на сетях будет ограничено водоснабжение по ряду адресов в нескольких муниципалитетах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в городах КрымаПо данным предприятия, в Симферополе до 15 часов воды не будет по улицам 60 лет Октября (частично), до 13.30 по улице Белова в селе Мирном.В Судаке до 16.00 без воды улицы Гвардейская, Кутузова, Савельева, Чехова, Рыкова, Князева, Майора Хвостова, Октябрьская, Айвазовского, Мищенко, Мичурина, частично Спендиарова, Ленина и Яблоневая, переулки Серный и Солнечный.В Джанкое в первой половине дня отключение по ул. Горького и Луначарского, до 17 часов - по ул. Транспортной.В Алуштинском селе Приветное до 16.00 без водоснабжения улица Горького, 14-38 и Почтовый переулок.В Ленинском районе до 14 часов без воды село Новониколаевка, в Евпатории с 10 до 13.00 - дачи на Косе Южная.Водная инспекцияКак сообщает "Вода Крыма", крымчане могут воспользоваться услугами водной инспекции, которая выявляет и устраняет несанкционированных подключений потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения и ищет скрытые утечки воды."За 2022 год обследовано свыше 26 тыс. объектов физических и юридических лиц, выявлено свыше 150 серьезных нарушений, в результате которых выписаны штрафы на сумму свыше 146 млн рублей", - привели статистику на предприятии.Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – МишустинВода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФОХерсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Часть Крыма в среду без воды - карта отключений

"Вода Крыма": в среду Крым частично останется без воды из-за ремонтов на сетях

11:14 29.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В среду из-за ремонтных работ на сетях будет ограничено водоснабжение по ряду адресов в нескольких муниципалитетах Крыма, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Отключения в городах Крыма

По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов воды не будет по улицам 60 лет Октября (частично), до 13.30 по улице Белова в селе Мирном.
В Судаке до 16.00 без воды улицы Гвардейская, Кутузова, Савельева, Чехова, Рыкова, Князева, Майора Хвостова, Октябрьская, Айвазовского, Мищенко, Мичурина, частично Спендиарова, Ленина и Яблоневая, переулки Серный и Солнечный.
В Джанкое в первой половине дня отключение по ул. Горького и Луначарского, до 17 часов - по ул. Транспортной.
В Алуштинском селе Приветное до 16.00 без водоснабжения улица Горького, 14-38 и Почтовый переулок.
В Ленинском районе до 14 часов без воды село Новониколаевка, в Евпатории с 10 до 13.00 - дачи на Косе Южная.

Водная инспекция

Как сообщает "Вода Крыма", крымчане могут воспользоваться услугами водной инспекции, которая выявляет и устраняет несанкционированных подключений потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения и ищет скрытые утечки воды.
"За 2022 год обследовано свыше 26 тыс. объектов физических и юридических лиц, выявлено свыше 150 серьезных нарушений, в результате которых выписаны штрафы на сумму свыше 146 млн рублей", - привели статистику на предприятии.
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