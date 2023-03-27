https://crimea.ria.ru/20230327/kiev-mozhet-otkryt-vtoroy-front-s-belorussiey-zayavili-v-rade-1127803672.html

Киев может открыть второй фронт с Белоруссией, заявили в Раде

Киев может открыть второй фронт с Белоруссией, заявили в Раде - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Киев может открыть второй фронт с Белоруссией, заявили в Раде

Киев может открыть второй фронт с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил член... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T18:46

2023-03-27T18:46

2023-03-27T18:46

украина

россия

белоруссия

в мире

ядерное оружие

мнения

безопасность

снаряды с обедненным ураном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Киев может открыть второй фронт с Белоруссией в случае размещения там российского тактического ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия.Призвать на фронт еще больше украинцев"Если они (в России – ред.) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров… потенциального фронта с Белоруссией", - сказал Арахамия.Он отметил, что Украина расценивает заявление России "больше как угрозу" и не считает, что это произойдет в действительности, однако "весь мир должен быть готов", заявил он.По словам депутата, в этом случае придется призвать еще больше украинцев, поскольку армии потребуется "по меньшей мере еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта".Ответ на снаряды с обедненным ураномВ субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии закончат 1 июля.По словам Владимира Путина, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Президент указал, что применение таких боеприпасов "так или иначе связано с ядерными технологиями". Он также проинформировал, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. И в этой просьбе нет ничего необычного, добавил Путин, поскольку США "давно разместили свое тактическое ядерное оружие в ряде стран".В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии – это ответ Западу на стремление обострить кризис на Украине, и "этот ответ его адресатами воспринят". По его словам, такое решение – также является следованием Москвы ее союзническим обязательствам перед Беларусью, воевать с которой уже готовится недружественное западное "полуокружение".Читайте также на РИА Новости Крым:Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном – Путин Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма

https://crimea.ria.ru/20230216/lukashenko-nazval-uslovie-uchastiya-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1127016346.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, белоруссия, в мире, ядерное оружие, мнения, безопасность, снаряды с обедненным ураном