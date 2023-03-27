https://crimea.ria.ru/20230327/kak-i-iz-chego-v-krymu-delayut-suveniry--1127714742.html

Как и из чего в Крыму делают сувениры

Как и из чего в Крыму делают сувениры - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Как и из чего в Крыму делают сувениры

Средний чек при покупке сувениров по итогам прошлого курортного сезона в Крыму вырос до трех тысяч рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T07:38

2023-03-27T07:38

2023-03-27T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Средний чек при покупке сувениров по итогам прошлого курортного сезона в Крыму вырос до трех тысяч рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель по связям с общественностью Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Анна Ульченко. На эту сумму покупатель может увезти как один сувенир, так и десять. При этом серьезную конкуренцию крымским ремесленникам составляет китайская сувенирная продукция – дешевая, но очень низкого качества.Крымские товары, в отличие от штампованных сувениров из Поднебесной, - это штучная работа, которая стоит дорого.Художник-керамист Павел Ермолин считает, что в своей работе мастер должен решать две задачи, помимо производства. С одной стороны, он должен учитывать конъюнктуру рынка и понимать, что нужно туристу. А с другой – формировать этот рынок, то есть учить потребителя понимать прекрасное и выбирать эксклюзивные подарки друзьям. Только так можно победить Китай, уверен он. При этом в условиях санкций ремесленники сейчас активно переходят на китайское сырье для производства.Один из способов продвижения аутентичного крымского прикладного искусства – это создание новых точек продажи. Так, новая площадка для крымских мастеров вскоре появится на территории пещеры "Таврида". Этот вопрос сейчас решается на уровне правительства, заявила президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая."Тематические выставки наших мастеров также организуют муниципальные власти Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Судака. Кроме того, надо перенимать тот опыт, который есть сегодня в Симферополе. Одна из муниципальных программ поддержки ремесленников предполагает возмещение затрат на выставочно-ярмарочную деятельность и на приобретение оборудования и сырья. Предприниматели получают возмещение затрат по выставочно-ярмарочной деятельности до 150 тысяч рублей, на приобретение материалов – до 50 тысяч".Хорошей возможностью для продвижения, считает президент Ассоциации, является также участие в праздничных мероприятиях и фестивалях. В частности, места для торговли и проведения мастер-классов ремесленникам будут выделены на "Шашлык-фесте", который пройдет в Бахчисарайском районе на майские праздники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ватный пионер из Крыма полетит в космосЛуковая гордость: из чего в Крыму плетут "фиолетовые косы"Республика мастеров: какими сувенирами славится полуостров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ирина ульченко, внутренний туризм, туризм в крыму, новости крыма