https://crimea.ria.ru/20230326/v-krymu-teplo-i-dozhd-prognoz-pogody-na-voskresene-1127772014.html

В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье

В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 26.03.2023

В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T00:01

2023-03-26T00:01

2023-03-26T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +16...+18.В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, вечером пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.В Ялте и Алуште ночью туман, днем переменная облачность и временами дождь. Ночью будет +6…+8, днем воздух прогреется до 15-17 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью туман, днем дождь. Температура воздуха в ночные часы +3...+5, днем +15...+17.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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