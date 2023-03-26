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В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье
В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 26.03.2023
В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T00:01
2023-03-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +16...+18.В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, вечером пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.В Ялте и Алуште ночью туман, днем переменная облачность и временами дождь. Ночью будет +6…+8, днем воздух прогреется до 15-17 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью туман, днем дождь. Температура воздуха в ночные часы +3...+5, днем +15...+17.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
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96
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крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, общество, климат
В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 26 марта

00:01 26.03.2023
 
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3…+8; днем +13…+18, в горах +7…+12", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +16...+18.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков, вечером пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште ночью туман, днем переменная облачность и временами дождь. Ночью будет +6…+8, днем воздух прогреется до 15-17 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью туман, днем дождь. Температура воздуха в ночные часы +3...+5, днем +15...+17.
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Крымская погодаКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияОбществоКлимат
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму тепло и дождь: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 марта
21:39Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину
20:46Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
20:26Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие - Путин
20:11Главные события и заявления дня: 25 марта
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19:02Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза
18:39В Севастополе изменится схема проезда по "Тавриде"
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