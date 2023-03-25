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В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2023
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Кирилл Кишляр родился в Севастополе. До 2014 года ходил матросом на гражданских судах. В октябре прошлого года пошел добровольцем для участия в спецоперации. Накануне в Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова.Ранее Развожаев сообщил, что в городе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольДеды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи
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утраты, севастополь, сво, михаил развожаев, подвиги героев, крым, новости крыма, общество, армия и флот
В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром

16:33 25.03.2023 (обновлено: 17:44 25.03.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром
В Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь гвардии лейтенанта Кирилла Валерьевича Кишляра, командира мотострелкового взвода гвардейского танкового полка мотострелковой дивизии ЮВО, - написал губернатор в своем Telegram-канале. - Сослуживцы говорят, что его уважали и командиры, и подчиненные. Кирилл Валерьевич погиб в ходе специальной военной операции, освобождая Донецкую землю под городом Торез. Будем помнить нашего героя!"

Кирилл Кишляр родился в Севастополе. До 2014 года ходил матросом на гражданских судах. В октябре прошлого года пошел добровольцем для участия в спецоперации.
Накануне в Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова.
Ранее Развожаев сообщил, что в городе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации.
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