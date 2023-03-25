https://crimea.ria.ru/20230325/poshel-dobrovoltsem-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1127768848.html

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2023

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T16:33

2023-03-25T16:33

2023-03-25T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с командиром мотострелкового взвода Кириллом Кишляром. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Кирилл Кишляр родился в Севастополе. До 2014 года ходил матросом на гражданских судах. В октябре прошлого года пошел добровольцем для участия в спецоперации. Накануне в Севастополе проводили в последний путь погибшего в боях за Артемовск бойца ЧВК "Вагнер" Артема Колесникова.Ранее Развожаев сообщил, что в городе установят мемориальные доски в честь героев, погибших в ходе спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольДеды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи

https://crimea.ria.ru/20230303/pobeda-dolzhna-byt-chto-govoryat-blizkie-pogibshikh-boytsov-svo-1127322429.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, сво, михаил развожаев, подвиги героев, крым, новости крыма, общество, армия и флот