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Какой будет погода в Крыму в субботу

Какой будет погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Какой будет погода в Крыму в субботу

В субботу, 25 марта, в Крыму будет тепло и солнечно, осадков не ожидается, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T00:01

2023-03-25T00:01

2023-03-25T00:01

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В субботу, 25 марта, в Крыму будет тепло и солнечно, осадков не ожидается, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов выше нуля, днем +12...+14.В Ялте и Алуште также без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха +6…+8, днем воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.Однако тепло продлится недолго. В воскресенье на полуострове пройдут небольшие дожди, а уже в середине следующей недели холодный фронтальный принесет резкое похолодание, прогнозируют синоптики.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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