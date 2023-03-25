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Какой будет погода в Крыму в субботу
Какой будет погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Какой будет погода в Крыму в субботу
В субботу, 25 марта, в Крыму будет тепло и солнечно, осадков не ожидается, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T00:01
2023-03-25T00:01
2023-03-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В субботу, 25 марта, в Крыму будет тепло и солнечно, осадков не ожидается, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +15...+17.В Севастополе переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов выше нуля, днем +12...+14.В Ялте и Алуште также без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха +6…+8, днем воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.Однако тепло продлится недолго. В воскресенье на полуострове пройдут небольшие дожди, а уже в середине следующей недели холодный фронтальный принесет резкое похолодание, прогнозируют синоптики.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусовОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, алушта, ялта, севастополь, судак, феодосия, евпатория
Какой будет погода в Крыму в субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 25 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В субботу, 25 марта, в Крыму будет тепло и солнечно, осадков не ожидается, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем +12…+17. Опасные метеорологические явления не ожидаются", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +15...+17.
В Севастополе переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов выше нуля, днем +12...+14.
В Ялте и Алуште также без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха +6…+8, днем воздух прогреется до 12-14 градусов выше нуля.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +12...+14.
Однако тепло продлится недолго. В воскресенье на полуострове пройдут небольшие дожди, а уже в середине следующей недели холодный фронтальный принесет резкое похолодание, прогнозируют синоптики.
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