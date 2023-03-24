https://crimea.ria.ru/20230324/skolko-rossiya-tratit-na-lechenie-bolnykh-tuberkulezom-1127740765.html

Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом

Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом

Ежегодно в Крыму выявляют около 600 заболевших туберкулезом. Лечение длится 6-8 месяцев, а в случае широкой множественной лекарственной устойчивости курс... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T08:45

2023-03-24T08:45

2023-03-24T08:45

туберкулез

крым

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111409/19/1114091949_0:570:1618:1480_1920x0_80_0_0_ffe1abc27ebc8a0ccdb9002f5c39f705.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму выявляют около 600 заболевших туберкулезом. Лечение длится 6-8 месяцев, а в случае широкой множественной лекарственной устойчивости курс лечения может длиться 20 месяцев. И лечение такого больного обходится государству в среднем в 1,5 млн рублей. Такие цифры назвала в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава Крыма Лилия Мамотенко.С лекарствами проблем нет"Лечение туберкулеза длится 6-8 месяцев. Речь может идти как о стационарном, амбулаторном, так и о санаторном лечении. Если есть широкая множественная лекарственная устойчивость, такое заболевание лечится дольше, полный курс – 20 месяцев. И лечение такого больного обходится государству в среднем в 1,5 млн рублей", - сказала Мамотенко.По ее словам, особенность лечения при туберкулезе заключается в том, что оно должно быть полностью контролируемым, "каждая доза препарата принимается под контролем врача".Также внештатный специалист минздрава Крыма сообщила, что все препараты производятся в России, "только один – японского производства, но все решается", проблем с лекарствами нет.В то же время, Мамотенко отметила, "обеспечение кадрами-фтизиатрами оставляет желать лучшего".Баклаборатория экспертного уровняВ 2015 году была разработана концепция по оказанию противотуберкулезной помощи в Крыму. И все противотуберкулезные учреждения в Крыму были объединены в Центр фтизиатрии и пульмонологииПо его словам, в ноябре прошлого года был введен в эксплуатацию аппарат ПЦР-диагностики, "он высокоточный, позволяет в течение двух часов подтвердить" болен ли человек, а также дает возможность установить чувствительность к трем основным противотуберкулезным препаратам, что дает возможность использовать те препараты, которые будут работать эффективно.Кроме того, в учреждении есть компьютерный томограф, рентген-оборудование."С лекарственным обеспечением проблем нет, мы всем обеспечены", - сказал врач, отметив, что кадрами центр укомплектован на 92%.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизацияВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туберкулез, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости крыма