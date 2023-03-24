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Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом
Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом
Ежегодно в Крыму выявляют около 600 заболевших туберкулезом. Лечение длится 6-8 месяцев, а в случае широкой множественной лекарственной устойчивости курс... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T08:45
2023-03-24T08:45
туберкулез
крым
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму выявляют около 600 заболевших туберкулезом. Лечение длится 6-8 месяцев, а в случае широкой множественной лекарственной устойчивости курс лечения может длиться 20 месяцев. И лечение такого больного обходится государству в среднем в 1,5 млн рублей. Такие цифры назвала в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава Крыма Лилия Мамотенко.С лекарствами проблем нет"Лечение туберкулеза длится 6-8 месяцев. Речь может идти как о стационарном, амбулаторном, так и о санаторном лечении. Если есть широкая множественная лекарственная устойчивость, такое заболевание лечится дольше, полный курс – 20 месяцев. И лечение такого больного обходится государству в среднем в 1,5 млн рублей", - сказала Мамотенко.По ее словам, особенность лечения при туберкулезе заключается в том, что оно должно быть полностью контролируемым, "каждая доза препарата принимается под контролем врача".Также внештатный специалист минздрава Крыма сообщила, что все препараты производятся в России, "только один – японского производства, но все решается", проблем с лекарствами нет.В то же время, Мамотенко отметила, "обеспечение кадрами-фтизиатрами оставляет желать лучшего".Баклаборатория экспертного уровняВ 2015 году была разработана концепция по оказанию противотуберкулезной помощи в Крыму. И все противотуберкулезные учреждения в Крыму были объединены в Центр фтизиатрии и пульмонологииПо его словам, в ноябре прошлого года был введен в эксплуатацию аппарат ПЦР-диагностики, "он высокоточный, позволяет в течение двух часов подтвердить" болен ли человек, а также дает возможность установить чувствительность к трем основным противотуберкулезным препаратам, что дает возможность использовать те препараты, которые будут работать эффективно.Кроме того, в учреждении есть компьютерный томограф, рентген-оборудование."С лекарственным обеспечением проблем нет, мы всем обеспечены", - сказал врач, отметив, что кадрами центр укомплектован на 92%.Читайте также на РИА Новости Крым:Корь наступает: кого коснется подчищающая иммунизацияВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииВ больницах новых регионов обновят медицинское оборудование
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РИА Новости Крым
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туберкулез, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости крыма
Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом

Минздрав Крыма: лечение больного туберкулезом может обходится государству в 1,5 млн рублей

08:45 24.03.2023
 
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Мужчина делает флюорографию. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму выявляют около 600 заболевших туберкулезом. Лечение длится 6-8 месяцев, а в случае широкой множественной лекарственной устойчивости курс лечения может длиться 20 месяцев. И лечение такого больного обходится государству в среднем в 1,5 млн рублей. Такие цифры назвала в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист-фтизиатр минздрава Крыма Лилия Мамотенко.

С лекарствами проблем нет

"Лечение туберкулеза длится 6-8 месяцев. Речь может идти как о стационарном, амбулаторном, так и о санаторном лечении. Если есть широкая множественная лекарственная устойчивость, такое заболевание лечится дольше, полный курс – 20 месяцев. И лечение такого больного обходится государству в среднем в 1,5 млн рублей", - сказала Мамотенко.
По ее словам, особенность лечения при туберкулезе заключается в том, что оно должно быть полностью контролируемым, "каждая доза препарата принимается под контролем врача".
Также внештатный специалист минздрава Крыма сообщила, что все препараты производятся в России, "только один – японского производства, но все решается", проблем с лекарствами нет.
В то же время, Мамотенко отметила, "обеспечение кадрами-фтизиатрами оставляет желать лучшего".
"В целом обеспеченность в Крыму фтизиатрами составляет 68%. Но отмечу: выявляет туберкулез не фтизиатр, каждый врач должен знать основные симптомы туберкулеза, заподозрить его и направить к фтизиатру", - сказала она.

Баклаборатория экспертного уровня

В 2015 году была разработана концепция по оказанию противотуберкулезной помощи в Крыму. И все противотуберкулезные учреждения в Крыму были объединены в Центр фтизиатрии и пульмонологии

"Сейчас в этот центр входит девять обособленных структурных учреждений: стационары на 610 коек, два санатория – детский и взрослый, на сто коек каждый, пять поликлиник и три дневных стационара. Все наши учреждения укомплектованы современным оборудованием. Мы лицензировались по баклаборатории, она теперь экспертного уровня", - рассказал директор ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" Наиль Аухадиев.

По его словам, в ноябре прошлого года был введен в эксплуатацию аппарат ПЦР-диагностики, "он высокоточный, позволяет в течение двух часов подтвердить" болен ли человек, а также дает возможность установить чувствительность к трем основным противотуберкулезным препаратам, что дает возможность использовать те препараты, которые будут работать эффективно.
Кроме того, в учреждении есть компьютерный томограф, рентген-оборудование.
"С лекарственным обеспечением проблем нет, мы всем обеспечены", - сказал врач, отметив, что кадрами центр укомплектован на 92%.
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