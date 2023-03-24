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Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла
Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла
Часть Евпатории в пятницу останется без теплоснабжения из-за утечки на котельной, сообщила на своей странице в Telegram-канале глава городской администрации... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T08:48
2023-03-24T08:50
евпатория
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
елена демидова
вода крыма
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Часть Евпатории в пятницу останется без теплоснабжения из-за утечки на котельной, сообщила на своей странице в Telegram-канале глава городской администрации Елена Демидова.ТеплоснабжениеПо данным Демидовой, коммунальщики устраняют утечку на котельной по лице Революции. В этой связи тепла не будет по адресам Революции, 59, 71(или Буслаевых 18/71), Бартеньева, 12/18, 18, Буслаевых,30, Бартеньева 3/2 - гимназия им. Сельвинского, Бартеньева 5 - Клуб юных моряков, Бартеньева 1 - Детский театр, бр. Буслаевых 15 –Военкомат, проспект Ахматовой 28, 23 - библиотека им. Пушкина, проспект Ленина 2 - администрация города, Революции 61- Департамент имущественных отношений, Революции 63 - ЕДДС.Пока время возобновления подачи тепла не сообщается.Отключение водыКроме того, в пятницу в течение дня из-за аварии на магистральном водоводе жители Евпатории продолжают оставаться без водоснабжения, сообщает предприятие "Вода Крыма". Отмечается, что к этому времени авария устранена, идет заполнение системы города. До полной стабилизации системы организован подвоз питьевой воды по следующим адресам:С 11.30 до 13.00 и с 16.00 до 18 часов - по улицам Чапаева,73, Девятого мая,88,55, 60-летия ВЛКСМ, 24, Советская, 5, Некрасова, 47,С 13.30 до 15.30 и с 18.30 до 22.00 - по улицам 60-летия Октября, 32, Конституции, 32- 34, Вольная,7-14, Пятый Авиагородок, 30, Интернациональная, 132, Ленина, 56, Перекопская, 8, Фрунзе, 75, проспект Победы, 48.По адресу улица Конституции,62-64 воду подвезут с 16.00 до 18.00, в поселке Заозерном по улице Зеленая 1-а подвоз - с 8.30 до 20.00Читайте также на РИА Новости Крым:Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – МишустинУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в КрымуКогда все населенные пункты Крыма будут с газом
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евпатория, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, елена демидова, вода крыма, новости, общество
Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла

Мэр Демидова: Евпатория в пятницу останется без воды и частично без тепла

08:48 24.03.2023 (обновлено: 08:50 24.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории
Скульптурная композиция возле железнодорожного вокзала в Евпатории - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Часть Евпатории в пятницу останется без теплоснабжения из-за утечки на котельной, сообщила на своей странице в Telegram-канале глава городской администрации Елена Демидова.

Теплоснабжение

По данным Демидовой, коммунальщики устраняют утечку на котельной по лице Революции. В этой связи тепла не будет по адресам Революции, 59, 71(или Буслаевых 18/71), Бартеньева, 12/18, 18, Буслаевых,30, Бартеньева 3/2 - гимназия им. Сельвинского, Бартеньева 5 - Клуб юных моряков, Бартеньева 1 - Детский театр, бр. Буслаевых 15 –Военкомат, проспект Ахматовой 28, 23 - библиотека им. Пушкина, проспект Ленина 2 - администрация города, Революции 61- Департамент имущественных отношений, Революции 63 - ЕДДС.
Пока время возобновления подачи тепла не сообщается.

Отключение воды

Кроме того, в пятницу в течение дня из-за аварии на магистральном водоводе жители Евпатории продолжают оставаться без водоснабжения, сообщает предприятие "Вода Крыма". Отмечается, что к этому времени авария устранена, идет заполнение системы города. До полной стабилизации системы организован подвоз питьевой воды по следующим адресам:
С 11.30 до 13.00 и с 16.00 до 18 часов - по улицам Чапаева,73, Девятого мая,88,55, 60-летия ВЛКСМ, 24, Советская, 5, Некрасова, 47,
С 13.30 до 15.30 и с 18.30 до 22.00 - по улицам 60-летия Октября, 32, Конституции, 32- 34, Вольная,7-14, Пятый Авиагородок, 30, Интернациональная, 132, Ленина, 56, Перекопская, 8, Фрунзе, 75, проспект Победы, 48.
По адресу улица Конституции,62-64 воду подвезут с 16.00 до 18.00, в поселке Заозерном по улице Зеленая 1-а подвоз - с 8.30 до 20.00
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ЕвпаторияЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаЕлена ДемидоваВода КрымаНовостиОбщество
 
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