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Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 93 РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T10:42
2023-03-23T10:42
2023-03-23T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 93 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 841 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5426 человек.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 52 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за суткиВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости
Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 116 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 93 пациентов.
Коронавирусная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 841 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 19 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 324 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 123 человека, за весь период – 206 193", - рассказали в республиканском минздраве.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5426 человек.
Коронавирусная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 52 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 62 пациента, из них 58 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 378 человек, выздоровели 97 499.
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