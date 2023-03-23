https://crimea.ria.ru/20230323/rost-chisla-zabolevshikh-i-umershikh-svodka-po-covid-v-krymu-i-sevastopole-1127718446.html

Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе

Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 93 РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T10:42

2023-03-23T10:42

2023-03-23T10:42

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124304289_0:43:1528:903_1920x0_80_0_0_f13cb6e6b730d525036191c025dcbc53.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 93 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 841 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5426 человек.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 52 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за суткиВ Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в России

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь, новости