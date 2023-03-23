https://crimea.ria.ru/20230323/mishustin-krymskiy-most-vosstanovili-v-bespretsedentno-korotkie-sroki-1127725048.html

Мишустин: Крымский мост восстановили в беспрецедентно короткие сроки

Мишустин: Крымский мост восстановили в беспрецедентно короткие сроки - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Мишустин: Крымский мост восстановили в беспрецедентно короткие сроки

Автомобильная часть Крымского моста полностью восстановлена в беспрецедентно короткие сроки – за 4,5 месяца. Об этом заявил председатель правительства России... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T14:04

2023-03-23T14:04

2023-03-23T14:04

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Автомобильная часть Крымского моста полностью восстановлена в беспрецедентно короткие сроки – за 4,5 месяца. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах деятельности кабмина в Госдуме РФ.Премьер-министр подчеркнул, что после теракта снабжение полуострова не прерывалось ни на минуту.Крымский мост сейчасРанее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил разрешить проезд по Крымскому мосту для малотоннажных грузовиков и фур без груза.Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогуНа Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – АксеновБезопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму

https://crimea.ria.ru/20230323/investitsii-v-krym-po-itogam-goda-sostavili-poryadka-300-mlrd-rubley-1127724889.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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