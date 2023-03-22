https://crimea.ria.ru/20230322/rabota-paromnoy-perepravy-i-pogoda-obstanovka-v-kerchenskom-prolive-1127691966.html

Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе

Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе

Керченская переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T11:05

2023-03-22T11:05

2023-03-22T11:05

крым

россия

новые регионы россии

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крымский мост

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ситуация на керченской переправе

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода на Керченской переправеПо данным метеорологов, осадков в районе Керченского пролива не прогнозируется, скорость ветра в среду не превысит 10 м/с.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Трафик на переправеПосле запуска морского сообщения через Керченский пролив паромы перевезли около 87 тысяч автотранспортных средств и почти 110 тысяч пассажиров.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту сухопутным коридором в Крым через новые регионы России воспользовались уже около 96 тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораВ очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин

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керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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