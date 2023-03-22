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Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе
Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе
Керченская переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T11:05
2023-03-22T11:05
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новые регионы россии
сухопутный коридор в крым
крымский мост
транспорт
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода на Керченской переправеПо данным метеорологов, осадков в районе Керченского пролива не прогнозируется, скорость ветра в среду не превысит 10 м/с.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Трафик на переправеПосле запуска морского сообщения через Керченский пролив паромы перевезли около 87 тысяч автотранспортных средств и почти 110 тысяч пассажиров.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту сухопутным коридором в Крым через новые регионы России воспользовались уже около 96 тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораВ очереди на Керченскую паромную переправу стоят 80 машин
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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крым, россия, новые регионы россии, сухопутный коридор в крым, крымский мост, транспорт, ситуация на керченской переправе, керчь
Работа паромной переправы и погода: обстановка в Керченском проливе

Минтранс: Керченская переправа работает штатно и без штормовых предупреждений

11:05 22.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода на Керченской переправе
По данным метеорологов, осадков в районе Керченского пролива не прогнозируется, скорость ветра в среду не превысит 10 м/с.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 22 марта ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +9…11 градусов", - говорится в сообщении.
С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Трафик на переправе
После запуска морского сообщения через Керченский пролив паромы перевезли около 87 тысяч автотранспортных средств и почти 110 тысяч пассажиров.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 109 330 пассажиров, 86 849 единиц автотранспорта и 10 613 железнодорожных вагонов. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнен 2 771 рейс", - проинформировали в ведомстве.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.
Сухопутный коридор в Крым
Сухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту сухопутным коридором в Крым через новые регионы России воспользовались уже около 96 тысяч автомобилей.
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