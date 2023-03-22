https://crimea.ria.ru/20230322/chast-kryma-v-sredu-bez-vody-iz-za-remontov-1127691230.html

Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов

Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов

В ряде городов Крыма в среду из-за ремонтов на сетях пройдут отключения воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T11:13

2023-03-22T11:13

2023-03-22T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В ряде городов Крыма в среду из-за ремонтов на сетях пройдут отключения воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения воды в КрымуВ Керчи воду отключат до 20 часов по улицам В. Дубинина, Советской, Ленина, Козлова, Циолковского, К. Маркса, Пролетарской, Кооперативной, Милицейской, Кирова, 1-17 (нечетная сторона)По данным предприятия, до 17 часов без воды останутся улицы Земская, Галерейная, Русская, Кирова, К.Маркса переулок Свердлова, проспект Айвазовского.В Евпатории также до пяти часов вечера будут отключены улица Некрасова, 50/61, 52, 52а, 54, 56, 58, 60. До этого же времени воды не будет в Красноперекопской Волочаевке.В Красногвардейском районе до 15 часов без воды село Ровное - улицы Бирюкова, Новая, Школьная, Октябрьская, Спортивная, Молочная.В Алуштинском селе Изобильное в первой половине дня отключение по улицам Школьной, Горной и в одноименном переулке, в Партените - до 14 часов без воды кооперативы "Фрунзенский", "Европа", "Медведь" "Рассвет" и улица Озерная, в Бахчисарасаом селе Табачное не будет воды до 12.30.Ремонты на сетях водоснабженияКак сообщает пресс-служба компании, за минувшую неделю специалисты компании провели более 900 ремонтов, 326 из них - на сетях водоснабжения и 596 на сетях водоотведения. На участке в феодосийском селе Подгорное завершили монтаж новых емкостей - накопителей. В Щебетовке приступили к замене насосного оборудования."В информационный центр предприятия поступило около 3 тыс. звонков, посредством социальных сетей обратились 150 абонентов, зарегистрировано 43 письменных обращения от граждан", - сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналуПлощадь орошения полей Крыма в этом году превысит 44 тысячи гектаровСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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