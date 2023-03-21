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В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой
В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой
В Красногвардейском районе Крыма два приятеля, ранее судимых за разбой, насилие и кражу имущества, отправятся в колонию строго режима на 7 лет. Прокуратура... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T12:14
2023-03-21T12:16
прокуратура республики крым
красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма два приятеля, ранее судимых за разбой, насилие и кражу имущества, отправятся в колонию строго режима на 7 лет. Прокуратура района поддержала позицию гособвинителей по данному уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.Неудача не остановила злоумышленников, позже один из них влез в чужой двор, избил палкой хозяйку, а затем похитил из ее дома имущество и денежные средства на сумму свыше 50 тыс. рублей."В соответствии с позицией прокурора виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев, 7 лет соответственно", - уточнили в ведомстве.Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговорПьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТПЖил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, красногвардейский район, происшествия, новости, новости крыма
В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой

Прокуратура: в Красногвардейском районе напарникам дали 7 лет тюрьмы за разбой и грабеж

12:14 21.03.2023 (обновлено: 12:16 21.03.2023)
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма два приятеля, ранее судимых за разбой, насилие и кражу имущества, отправятся в колонию строго режима на 7 лет. Прокуратура района поддержала позицию гособвинителей по данному уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что осужденные в мае прошлого года проникли в домовладение в Красногвардейском районе и, угрожая ножами, стали требовать у хозяев денежные средства и алкоголь, но, встретив сопротивление, ретировались", - отметили в пресс-службе.
Неудача не остановила злоумышленников, позже один из них влез в чужой двор, избил палкой хозяйку, а затем похитил из ее дома имущество и денежные средства на сумму свыше 50 тыс. рублей.
"В соответствии с позицией прокурора виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев, 7 лет соответственно", - уточнили в ведомстве.
Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии строгого режима.
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