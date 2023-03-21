https://crimea.ria.ru/20230321/v-krasnogvardeyskom-rayone-priyatelyam-dali-7-let-tyurmy-za-razboy-1127669495.html

В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой

В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Красногвардейском районе приятелям дали 7 лет тюрьмы за разбой

В Красногвардейском районе Крыма два приятеля, ранее судимых за разбой, насилие и кражу имущества, отправятся в колонию строго режима на 7 лет. Прокуратура... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T12:14

2023-03-21T12:14

2023-03-21T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма два приятеля, ранее судимых за разбой, насилие и кражу имущества, отправятся в колонию строго режима на 7 лет. Прокуратура района поддержала позицию гособвинителей по данному уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.Неудача не остановила злоумышленников, позже один из них влез в чужой двор, избил палкой хозяйку, а затем похитил из ее дома имущество и денежные средства на сумму свыше 50 тыс. рублей."В соответствии с позицией прокурора виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев, 7 лет соответственно", - уточнили в ведомстве.Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым7 лет за попытку изнасилования: крымчанину вынесли приговорПьяный насмерть сбил пенсионерку: севастопольцу грозит до 12 лет за ДТПЖил в палатке в лесу: в Ялте задержали мужчину из федерального розыска

красногвардейский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, красногвардейский район, происшествия, новости, новости крыма