https://crimea.ria.ru/20230320/do-500-chelovek-ubitymi-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1127659302.html

До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 20.03.2023

До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

За минувшие сутки украинский военные потеряли порядка 500 человек убитыми. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T16:22

2023-03-20T16:22

2023-03-20T16:22

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинский военные потеряли порядка 500 человек убитыми. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.По информации ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка в ЛНР.️ Там уничтожено около 55 украинских военнослужащих.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны ДНР, уничтожено свыше 100 солдат ВСУ.На Донецком направлении уничтожены 245 украинских военных. Также противник потерял танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу. Около 40 человек уничтожены на Херсонском направлении. Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесли поражение 82-м артиллерийским подразделениям, живой силе и технике противника в 112-ти районах. А в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяютМало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровАрмия России продвинулась на Марьинском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, новости