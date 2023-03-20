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До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 20.03.2023
До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
За минувшие сутки украинский военные потеряли порядка 500 человек убитыми. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T16:22
2023-03-20T16:22
сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинский военные потеряли порядка 500 человек убитыми. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.По информации ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка в ЛНР.️ Там уничтожено около 55 украинских военнослужащих.На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны ДНР, уничтожено свыше 100 солдат ВСУ.На Донецком направлении уничтожены 245 украинских военных. Также противник потерял танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу. Около 40 человек уничтожены на Херсонском направлении. Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесли поражение 82-м артиллерийским подразделениям, живой силе и технике противника в 112-ти районах. А в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяютМало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровАрмия России продвинулась на Марьинском направлении
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, новости
До 500 человек убитыми: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Сводка Минобороны РФ: за сутки украинский военные потеряли порядка 500 человек убитыми

16:22 20.03.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинский военные потеряли порядка 500 человек убитыми. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
По информации ведомства, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка в ЛНР.️ Там уничтожено около 55 украинских военнослужащих.
На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Терны ДНР, уничтожено свыше 100 солдат ВСУ.
На Донецком направлении уничтожены 245 украинских военных. Также противник потерял танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20", - добавили в Минобороны.

Около 40 человек уничтожены на Херсонском направлении.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесли поражение 82-м артиллерийским подразделениям, живой силе и технике противника в 112-ти районах. А в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники.
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СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссияНовости
 
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