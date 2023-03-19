Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму
Рынок аренды Крыма: как снять квартиру безопасно
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Рынок арендной недвижимости в Симферополе предлагает жилье на любой вкус, количество квартир в новостройках скоро сравняется с предложениями "вторички", но квартиросъемщики стали более избирательными. Количество объявлений о сдаче жилья на известных интернет-площадках исчисляется сотнями.
Как безопасно снять квартиру в Симферополе – читайте в материале РИА Новости Крым.
Почем сдают
На арендную недвижимость, как и на любой товар, влияет спрос. От этого зависит и цена. По данным экспертов, в начале этого года спрос на съем жилья в Симферополе упал, а вариантов в новостройках добавилось ощутимое количество. Клиент по большей части предпочитает современное и новое жилье, со свежим ремонтом и мебелью, спрос на съем вторичных квартир ниже.
"Крым – это магнит для предпринимателей из разных уголков России, именно поэтому аренда современного жилья в столице всегда будет актуальным вопросом и цена, если будет продолжать снижаться, то только на вторичном рынке недвижимости", - рассказал РИА Новости Крым агент в сфере недвижимости Алексей Горобей.
Снять однокомнатную квартиру в новостройке можно от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, вторичка обойдется от 14 до 23 тысяч. За "двушку" в новостройке придется выложить от 30 до 40 тысяч рублей, во "вторичке" - от 20 до 25 тысяч. Большинство арендодателей при заключении договора просят залог в сумме месячной аренды.
Хозяева недвижимости также идут на риски. Бывают случаи, когда квартиранты не смогли рассчитать свои возможности и оплатить аренду жилья спустя месяц проживания. Трудные жизненные ситуации, как правило, мало волнуют собственников. Поэтому в договоре аренды четко прописываются сроки оплаты и сумма, а отдельной строкой – залог, равный сумме месячного проживания. Он и останется у собственника, если у квартирантов вдруг случатся трудности с оплатой.
Оплата коммуналки
Стандартные коммунальные платежи в новостроях включают в себя оплату интернета, воды, электричества, газа и света по счетчикам. В домах с центральным отоплением квартирант будет дополнительно оплачивать и тепло в батареях.
Некоторые собственники требуют оплаты взносов за капремонт, квартплату и другие обязательные платежи. По этому вопросу можно смело вступать в переговоры: согласно ст. 156 Жилищного Кодекса РФ, собственник должен оплачивать данные взносы самостоятельно.
Еще стоит помнить о неизбежном естественном износе квартиры, мелком бытовом ремонте, который, как правило, в норме должен оплачиваться или производиться собственниками жилья. Однако ущерб ущербу рознь и за изрисованную мебель, расколотую плитку или разбитое стекло с собственником будет рассчитывается квартиросъемщик. Все эти вопросы должны быть указаны в договоре аренды отдельным пунктам. Если этого не сделано, любую мелкую поломку будет чинить тот, кто снимает помещение, что может спровоцировать конфликт. Однако арендодатель в любом случае по определению отвечает за капитальный ремонт, замену проводки и ремонт крыши.
Где снимать
Самыми востребованными районами для аренды жилья в Симферополе остаются центр города и район Москольца.
Эксперт утверждает, что обычно при выборе квартиры клиенты ориентируются на близость к работе, учебе, но есть и другая категория квартиросъемщиков, готовых ездить через весь город, лишь бы снимать подешевле. Правда, их гораздо меньше.
Искать жилье можно самому или обратиться к услугам риелтора, комиссия которого составит 50% от месячной стоимости квартиры, причем обязательным условием будет оплата после подписания договора аренды.
"Даже если вы посмотрели 10-15 квартир и ничего не выбрали, вы ничего никому не должны. А вот если вас приглашают "на офис" вместо того, чтобы ехать смотреть квартиру, 99,9% вас разводят на деньги! Квартиры, которую вы нашли за 13,5 тысяч с евроремонтом, не существует. Будьте готовы расстаться с деньгами, ведь вам пообещают вариант еще лучше и подешевле. Не стоит верить в сказки такого агентства, тогда деньги останутся при вас", - рекомендует Алексей Горобей.
Не стоит также оплачивать "риелторам" контакты собственников, скорее всего, вы никуда не дозвонитесь. Такой вид мошенничества тоже до сих пор существует.
Памятка квартиросъемщику
- —Если вы ищете квартиру самостоятельно, то первым делом нужно проверить подлинность номера собственника. Сделать это можно через специальное мобильное приложение.
- —После проверки номера созваниваетесь и договариваетесь о встрече, попросите собственника квартиры взять с собой оригиналы паспорта, а также документ, подтверждающий право на владение недвижимостью – о праве собственности или выписку из ЕГРН. Если там указано несколько собственников, все их подписи должны быть в договоре аренды. Собственник также вправе проверить паспорт будущего жильца и спросить о месте работы.
- —Предварительно можно распечатать бланк стандартного договора по найму жилья в двух экземплярах, но без личных данных, чтобы потом можно было эту информацию заполнить от руки.
- —Находясь в квартире, стоит обратить внимание на бытовую технику, сантехнику и общее состояние квартиры. Обязательно составьте опись имущества на специальном бланке или в свободной форме. Если что-то не работает или на мебели и стенах уже есть следы от прежних квартирантов, это нужно зафиксировать, чтобы потом было проще разбираться с претензиями собственника.
- —Обязательно подпишите договор аренды. В нем регламентируются отношения двух сторон, указываются предмет договора, права и обязанности каждой из сторон, а также точный адрес, информация о владельце или о владельцах, сроки договора. Немаловажный пункт договора — это оплата, ее форма, размер и сроки. Плюс все дополнительные расходы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации: кто из двух подписывающих договор сторон за что несет ответственность, например, в случае форс-мажора (затопления своей квартиры или жилья соседей).
- —Фактическое подтверждение оплаты – это безналичные платежи. Если расплачиваетесь наличными, берите расписку.
- —Обязательно узнайте о том, кто ваши соседи, чтобы потом не было сюрпризов.
- —Не забудьте проговорить порядок расторжения договора, особенно односторонний: очень часто квартирантам по умолчанию не возвращается залог, если они съезжают раньше оговоренного срока. Для съемщиков важно утвердить порядок и условия посещения собственником квартиры. Для собственника целесообразно застраховать квартиру, сдаваемую на длительный срок.
"Вопросов может возникнуть огромное количество. Именно поэтому я рекомендую не принимать поспешное решение, а взять паузу и договориться, а окончательный ответ дать на следующий день", - резюмирует Алексей Горобей.
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