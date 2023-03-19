https://crimea.ria.ru/20230319/vtorichka-ili-novostroy-kak-bezopasno-snyat-kvartiru-v-krymu-1127508731.html

Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму

Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму

Рынок арендной недвижимости в Симферополе предлагает жилье на любой вкус, количество квартир в новостройках скоро сравняется с предложениями "вторички", но... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T19:41

2023-03-19T19:41

2023-03-19T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Рынок арендной недвижимости в Симферополе предлагает жилье на любой вкус, количество квартир в новостройках скоро сравняется с предложениями "вторички", но квартиросъемщики стали более избирательными. Количество объявлений о сдаче жилья на известных интернет-площадках исчисляется сотнями. Как безопасно снять квартиру в Симферополе – читайте в материале РИА Новости Крым.Почем сдаютНа арендную недвижимость, как и на любой товар, влияет спрос. От этого зависит и цена. По данным экспертов, в начале этого года спрос на съем жилья в Симферополе упал, а вариантов в новостройках добавилось ощутимое количество. Клиент по большей части предпочитает современное и новое жилье, со свежим ремонтом и мебелью, спрос на съем вторичных квартир ниже."Крым – это магнит для предпринимателей из разных уголков России, именно поэтому аренда современного жилья в столице всегда будет актуальным вопросом и цена, если будет продолжать снижаться, то только на вторичном рынке недвижимости", - рассказал РИА Новости Крым агент в сфере недвижимости Алексей Горобей.Снять однокомнатную квартиру в новостройке можно от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, вторичка обойдется от 14 до 23 тысяч. За "двушку" в новостройке придется выложить от 30 до 40 тысяч рублей, во "вторичке" - от 20 до 25 тысяч. Большинство арендодателей при заключении договора просят залог в сумме месячной аренды.Хозяева недвижимости также идут на риски. Бывают случаи, когда квартиранты не смогли рассчитать свои возможности и оплатить аренду жилья спустя месяц проживания. Трудные жизненные ситуации, как правило, мало волнуют собственников. Поэтому в договоре аренды четко прописываются сроки оплаты и сумма, а отдельной строкой – залог, равный сумме месячного проживания. Он и останется у собственника, если у квартирантов вдруг случатся трудности с оплатой.Оплата коммуналкиСтандартные коммунальные платежи в новостроях включают в себя оплату интернета, воды, электричества, газа и света по счетчикам. В домах с центральным отоплением квартирант будет дополнительно оплачивать и тепло в батареях.Некоторые собственники требуют оплаты взносов за капремонт, квартплату и другие обязательные платежи. По этому вопросу можно смело вступать в переговоры: согласно ст. 156 Жилищного Кодекса РФ, собственник должен оплачивать данные взносы самостоятельно.Еще стоит помнить о неизбежном естественном износе квартиры, мелком бытовом ремонте, который, как правило, в норме должен оплачиваться или производиться собственниками жилья. Однако ущерб ущербу рознь и за изрисованную мебель, расколотую плитку или разбитое стекло с собственником будет рассчитывается квартиросъемщик. Все эти вопросы должны быть указаны в договоре аренды отдельным пунктам. Если этого не сделано, любую мелкую поломку будет чинить тот, кто снимает помещение, что может спровоцировать конфликт. Однако арендодатель в любом случае по определению отвечает за капитальный ремонт, замену проводки и ремонт крыши.Где сниматьСамыми востребованными районами для аренды жилья в Симферополе остаются центр города и район Москольца.Эксперт утверждает, что обычно при выборе квартиры клиенты ориентируются на близость к работе, учебе, но есть и другая категория квартиросъемщиков, готовых ездить через весь город, лишь бы снимать подешевле. Правда, их гораздо меньше.Искать жилье можно самому или обратиться к услугам риелтора, комиссия которого составит 50% от месячной стоимости квартиры, причем обязательным условием будет оплата после подписания договора аренды.Не стоит также оплачивать "риелторам" контакты собственников, скорее всего, вы никуда не дозвонитесь. Такой вид мошенничества тоже до сих пор существует.Памятка квартиросъемщику"Вопросов может возникнуть огромное количество. Именно поэтому я рекомендую не принимать поспешное решение, а взять паузу и договориться, а окончательный ответ дать на следующий день", - резюмирует Алексей Горобей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – АксеновВ Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи

https://crimea.ria.ru/20230305/kak-ne-poluchit-dolg-po-kapremontu-v-dovesok-k-novoy-kvartire-1127292389.html

https://crimea.ria.ru/20230317/kvartira-za-3-mln-v-krymu-molodye-uchenye-poluchayut-zhilischnye-sertifikaty-1127594573.html

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