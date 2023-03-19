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Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму
Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму
Рынок арендной недвижимости в Симферополе предлагает жилье на любой вкус, количество квартир в новостройках скоро сравняется с предложениями "вторички", но... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T19:41
2023-03-19T19:41
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жилье в крыму
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мнения
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Рынок арендной недвижимости в Симферополе предлагает жилье на любой вкус, количество квартир в новостройках скоро сравняется с предложениями "вторички", но квартиросъемщики стали более избирательными. Количество объявлений о сдаче жилья на известных интернет-площадках исчисляется сотнями. Как безопасно снять квартиру в Симферополе – читайте в материале РИА Новости Крым.Почем сдаютНа арендную недвижимость, как и на любой товар, влияет спрос. От этого зависит и цена. По данным экспертов, в начале этого года спрос на съем жилья в Симферополе упал, а вариантов в новостройках добавилось ощутимое количество. Клиент по большей части предпочитает современное и новое жилье, со свежим ремонтом и мебелью, спрос на съем вторичных квартир ниже."Крым – это магнит для предпринимателей из разных уголков России, именно поэтому аренда современного жилья в столице всегда будет актуальным вопросом и цена, если будет продолжать снижаться, то только на вторичном рынке недвижимости", - рассказал РИА Новости Крым агент в сфере недвижимости Алексей Горобей.Снять однокомнатную квартиру в новостройке можно от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, вторичка обойдется от 14 до 23 тысяч. За "двушку" в новостройке придется выложить от 30 до 40 тысяч рублей, во "вторичке" - от 20 до 25 тысяч. Большинство арендодателей при заключении договора просят залог в сумме месячной аренды.Хозяева недвижимости также идут на риски. Бывают случаи, когда квартиранты не смогли рассчитать свои возможности и оплатить аренду жилья спустя месяц проживания. Трудные жизненные ситуации, как правило, мало волнуют собственников. Поэтому в договоре аренды четко прописываются сроки оплаты и сумма, а отдельной строкой – залог, равный сумме месячного проживания. Он и останется у собственника, если у квартирантов вдруг случатся трудности с оплатой.Оплата коммуналкиСтандартные коммунальные платежи в новостроях включают в себя оплату интернета, воды, электричества, газа и света по счетчикам. В домах с центральным отоплением квартирант будет дополнительно оплачивать и тепло в батареях.Некоторые собственники требуют оплаты взносов за капремонт, квартплату и другие обязательные платежи. По этому вопросу можно смело вступать в переговоры: согласно ст. 156 Жилищного Кодекса РФ, собственник должен оплачивать данные взносы самостоятельно.Еще стоит помнить о неизбежном естественном износе квартиры, мелком бытовом ремонте, который, как правило, в норме должен оплачиваться или производиться собственниками жилья. Однако ущерб ущербу рознь и за изрисованную мебель, расколотую плитку или разбитое стекло с собственником будет рассчитывается квартиросъемщик. Все эти вопросы должны быть указаны в договоре аренды отдельным пунктам. Если этого не сделано, любую мелкую поломку будет чинить тот, кто снимает помещение, что может спровоцировать конфликт. Однако арендодатель в любом случае по определению отвечает за капитальный ремонт, замену проводки и ремонт крыши.Где сниматьСамыми востребованными районами для аренды жилья в Симферополе остаются центр города и район Москольца.Эксперт утверждает, что обычно при выборе квартиры клиенты ориентируются на близость к работе, учебе, но есть и другая категория квартиросъемщиков, готовых ездить через весь город, лишь бы снимать подешевле. Правда, их гораздо меньше.Искать жилье можно самому или обратиться к услугам риелтора, комиссия которого составит 50% от месячной стоимости квартиры, причем обязательным условием будет оплата после подписания договора аренды.Не стоит также оплачивать "риелторам" контакты собственников, скорее всего, вы никуда не дозвонитесь. Такой вид мошенничества тоже до сих пор существует.Памятка квартиросъемщику"Вопросов может возникнуть огромное количество. Именно поэтому я рекомендую не принимать поспешное решение, а взять паузу и договориться, а окончательный ответ дать на следующий день", - резюмирует Алексей Горобей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – АксеновВ Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяКак переселенцы из Херсона квартиру в Крыму покупали: история одной семьи
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крым, жилье в крыму, совет эксперта, мнения, общество, симферополь
Вторичка или новострой: как безопасно снять квартиру в Крыму

Рынок аренды Крыма: как снять квартиру безопасно

19:41 19.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКвартира. Архивное фото
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Дина Тальникова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Дина Тальникова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Рынок арендной недвижимости в Симферополе предлагает жилье на любой вкус, количество квартир в новостройках скоро сравняется с предложениями "вторички", но квартиросъемщики стали более избирательными. Количество объявлений о сдаче жилья на известных интернет-площадках исчисляется сотнями.
Как безопасно снять квартиру в Симферополе – читайте в материале РИА Новости Крым.

Почем сдают

На арендную недвижимость, как и на любой товар, влияет спрос. От этого зависит и цена. По данным экспертов, в начале этого года спрос на съем жилья в Симферополе упал, а вариантов в новостройках добавилось ощутимое количество. Клиент по большей части предпочитает современное и новое жилье, со свежим ремонтом и мебелью, спрос на съем вторичных квартир ниже.
"Крым – это магнит для предпринимателей из разных уголков России, именно поэтому аренда современного жилья в столице всегда будет актуальным вопросом и цена, если будет продолжать снижаться, то только на вторичном рынке недвижимости", - рассказал РИА Новости Крым агент в сфере недвижимости Алексей Горобей.
Снять однокомнатную квартиру в новостройке можно от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, вторичка обойдется от 14 до 23 тысяч. За "двушку" в новостройке придется выложить от 30 до 40 тысяч рублей, во "вторичке" - от 20 до 25 тысяч. Большинство арендодателей при заключении договора просят залог в сумме месячной аренды.
Хозяева недвижимости также идут на риски. Бывают случаи, когда квартиранты не смогли рассчитать свои возможности и оплатить аренду жилья спустя месяц проживания. Трудные жизненные ситуации, как правило, мало волнуют собственников. Поэтому в договоре аренды четко прописываются сроки оплаты и сумма, а отдельной строкой – залог, равный сумме месячного проживания. Он и останется у собственника, если у квартирантов вдруг случатся трудности с оплатой.
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Оплата коммуналки

Стандартные коммунальные платежи в новостроях включают в себя оплату интернета, воды, электричества, газа и света по счетчикам. В домах с центральным отоплением квартирант будет дополнительно оплачивать и тепло в батареях.
Некоторые собственники требуют оплаты взносов за капремонт, квартплату и другие обязательные платежи. По этому вопросу можно смело вступать в переговоры: согласно ст. 156 Жилищного Кодекса РФ, собственник должен оплачивать данные взносы самостоятельно.
Еще стоит помнить о неизбежном естественном износе квартиры, мелком бытовом ремонте, который, как правило, в норме должен оплачиваться или производиться собственниками жилья. Однако ущерб ущербу рознь и за изрисованную мебель, расколотую плитку или разбитое стекло с собственником будет рассчитывается квартиросъемщик. Все эти вопросы должны быть указаны в договоре аренды отдельным пунктам. Если этого не сделано, любую мелкую поломку будет чинить тот, кто снимает помещение, что может спровоцировать конфликт. Однако арендодатель в любом случае по определению отвечает за капитальный ремонт, замену проводки и ремонт крыши.
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Где снимать

Самыми востребованными районами для аренды жилья в Симферополе остаются центр города и район Москольца.
Эксперт утверждает, что обычно при выборе квартиры клиенты ориентируются на близость к работе, учебе, но есть и другая категория квартиросъемщиков, готовых ездить через весь город, лишь бы снимать подешевле. Правда, их гораздо меньше.
Искать жилье можно самому или обратиться к услугам риелтора, комиссия которого составит 50% от месячной стоимости квартиры, причем обязательным условием будет оплата после подписания договора аренды.

"Даже если вы посмотрели 10-15 квартир и ничего не выбрали, вы ничего никому не должны. А вот если вас приглашают "на офис" вместо того, чтобы ехать смотреть квартиру, 99,9% вас разводят на деньги! Квартиры, которую вы нашли за 13,5 тысяч с евроремонтом, не существует. Будьте готовы расстаться с деньгами, ведь вам пообещают вариант еще лучше и подешевле. Не стоит верить в сказки такого агентства, тогда деньги останутся при вас", - рекомендует Алексей Горобей.

Не стоит также оплачивать "риелторам" контакты собственников, скорее всего, вы никуда не дозвонитесь. Такой вид мошенничества тоже до сих пор существует.
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Памятка квартиросъемщику

  • Если вы ищете квартиру самостоятельно, то первым делом нужно проверить подлинность номера собственника. Сделать это можно через специальное мобильное приложение.
  • После проверки номера созваниваетесь и договариваетесь о встрече, попросите собственника квартиры взять с собой оригиналы паспорта, а также документ, подтверждающий право на владение недвижимостью – о праве собственности или выписку из ЕГРН. Если там указано несколько собственников, все их подписи должны быть в договоре аренды. Собственник также вправе проверить паспорт будущего жильца и спросить о месте работы.
  • Предварительно можно распечатать бланк стандартного договора по найму жилья в двух экземплярах, но без личных данных, чтобы потом можно было эту информацию заполнить от руки.
  • Находясь в квартире, стоит обратить внимание на бытовую технику, сантехнику и общее состояние квартиры. Обязательно составьте опись имущества на специальном бланке или в свободной форме. Если что-то не работает или на мебели и стенах уже есть следы от прежних квартирантов, это нужно зафиксировать, чтобы потом было проще разбираться с претензиями собственника.
  • Обязательно подпишите договор аренды. В нем регламентируются отношения двух сторон, указываются предмет договора, права и обязанности каждой из сторон, а также точный адрес, информация о владельце или о владельцах, сроки договора. Немаловажный пункт договора — это оплата, ее форма, размер и сроки. Плюс все дополнительные расходы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации: кто из двух подписывающих договор сторон за что несет ответственность, например, в случае форс-мажора (затопления своей квартиры или жилья соседей).
  • Фактическое подтверждение оплаты – это безналичные платежи. Если расплачиваетесь наличными, берите расписку.
  • Обязательно узнайте о том, кто ваши соседи, чтобы потом не было сюрпризов.
  • Не забудьте проговорить порядок расторжения договора, особенно односторонний: очень часто квартирантам по умолчанию не возвращается залог, если они съезжают раньше оговоренного срока. Для съемщиков важно утвердить порядок и условия посещения собственником квартиры. Для собственника целесообразно застраховать квартиру, сдаваемую на длительный срок.
"Вопросов может возникнуть огромное количество. Именно поэтому я рекомендую не принимать поспешное решение, а взять паузу и договориться, а окончательный ответ дать на следующий день", - резюмирует Алексей Горобей.
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