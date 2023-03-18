https://crimea.ria.ru/20230318/novyy-letalnyy-sluchay-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127624081.html

Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T10:14

2023-03-18T10:14

2023-03-18T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек скончался.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым за минувшие сутки выявлен 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 213 461 положительный на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений болезни умер 1 человек в возрасте 72 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 246 человек, выздоровели – 97 322.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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