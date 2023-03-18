https://crimea.ria.ru/20230318/novyy-letalnyy-sluchay-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127624081.html
Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T10:14
2023-03-18T10:14
2023-03-18T10:14
новости крыма
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202174_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_81add6977c292cf897bdb34e1119efda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек скончался.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым за минувшие сутки выявлен 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 213 461 положительный на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений болезни умер 1 человек в возрасте 72 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 246 человек, выздоровели – 97 322.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202174_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_f9408b30aaca3d683a7fbfcd513fbc6f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек скончался.
Оперативная сводка по Крыму
На территории Республики Крым за минувшие сутки выявлен 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 213 461 положительный на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 248 человек. Количество выздоровевших за сутки составило 29 человек, за весь период – 205 813", - проинформировали в республиканском минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.
Оперативная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений болезни умер 1 человек в возрасте 72 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 22 человека. Выписаны девять пациентов. На данный момент в больницах находятся 80 пациентов, из них 73 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 246 человек, выздоровели – 97 322.
Роспотребнадзор об эпидситуации на полуострове
Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти
, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.
Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.
Читайте также на РИА Новости Крым: