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Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T10:14
2023-03-18T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек скончался.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым за минувшие сутки выявлен 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 213 461 положительный на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений болезни умер 1 человек в возрасте 72 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 246 человек, выздоровели – 97 322.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
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Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, один человек умер

10:14 18.03.2023
 
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 119 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее Covid-19 был подтвержден у 153 пациентов, один человек скончался.

Оперативная сводка по Крыму

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявлен 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлен 213 461 положительный на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 14 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 248 человек. Количество выздоровевших за сутки составило 29 человек, за весь период – 205 813", - проинформировали в республиканском минздраве.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.

Оперативная сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений болезни умер 1 человек в возрасте 72 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 22 человека. Выписаны девять пациентов. На данный момент в больницах находятся 80 пациентов, из них 73 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 246 человек, выздоровели – 97 322.

Роспотребнадзор об эпидситуации на полуострове

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.
Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.
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