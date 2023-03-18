https://crimea.ria.ru/20230318/gorod-aleshki-vnov-stanet-tsyurupinskom-1127608644.html

Город Алешки вновь станет Цюрупинском

Город Алешки вновь станет Цюрупинском - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Город Алешки вновь станет Цюрупинском

Городу Алешки Херсонской области вернут прежнее название, существовавшее до переименования украинскими властями в рамках политики декоммунизации. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T17:26

2023-03-18T17:26

2023-03-18T17:26

эксклюзивы риа новости крым

алешки

новые регионы россии

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

херсонская область

новости

георгий журавко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127631879_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6625c3016b11f60b74eb8da9dfac4dd0.jpg.webp

АЛЕШКИ, 18 мар – РИА Новости Крым. Городу Алешки Херсонской области вернут прежнее название, существовавшее до переименования украинскими властями в рамках политики декоммунизации. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Алешкинского района Георгий Журавко.До переименования в 2016 году город носил название Цюрупинск.По его словам, люди привыкли к старым названиям и все эти семь лет называли город и улицы по-прежнему."Ни разу с 2016 года не слышал, чтобы кто-то сказал новое название улиц. Если это была Первомайская, то и сегодня она такая. И 80 процентов населения не называют город Алешки, а говорят Цюрупинск, как и я. Когда-то это был очень процветающий и привлекательный регион, который люди очень любят, и я верю, что общими усилиями мы снова сделаем его таким", - подытожил он.Город Алешки впервые получил соответствующее название в 1802 году. Однако в 1938 году его переименовали в Цурюпинск — в честь советского государственного и партийного деятеля Александра Цурюпы, который был инициатором введения в стране продовольственной диктатуры и одним из организаторов продотрядов. В 2016 году Верховная Рада в рамках политики декоммунизации вернула городу название Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновС верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха

https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html

алешки

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Журавко: Город Алешки вновь станет Цюрупинском Город Алешки вновь станет Цюрупинском 2023-03-18T17:26 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, новости, георгий журавко