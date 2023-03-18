https://crimea.ria.ru/20230318/gorod-aleshki-vnov-stanet-tsyurupinskom-1127608644.html
Город Алешки вновь станет Цюрупинском
Город Алешки вновь станет Цюрупинском - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Город Алешки вновь станет Цюрупинском
Городу Алешки Херсонской области вернут прежнее название, существовавшее до переименования украинскими властями в рамках политики декоммунизации. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T17:26
2023-03-18T17:26
2023-03-18T17:26
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АЛЕШКИ, 18 мар – РИА Новости Крым. Городу Алешки Херсонской области вернут прежнее название, существовавшее до переименования украинскими властями в рамках политики декоммунизации. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Алешкинского района Георгий Журавко.До переименования в 2016 году город носил название Цюрупинск.По его словам, люди привыкли к старым названиям и все эти семь лет называли город и улицы по-прежнему."Ни разу с 2016 года не слышал, чтобы кто-то сказал новое название улиц. Если это была Первомайская, то и сегодня она такая. И 80 процентов населения не называют город Алешки, а говорят Цюрупинск, как и я. Когда-то это был очень процветающий и привлекательный регион, который люди очень любят, и я верю, что общими усилиями мы снова сделаем его таким", - подытожил он.Город Алешки впервые получил соответствующее название в 1802 году. Однако в 1938 году его переименовали в Цурюпинск — в честь советского государственного и партийного деятеля Александра Цурюпы, который был инициатором введения в стране продовольственной диктатуры и одним из организаторов продотрядов. В 2016 году Верховная Рада в рамках политики декоммунизации вернула городу название Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновС верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html
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Журавко: Город Алешки вновь станет Цюрупинском
Город Алешки вновь станет Цюрупинском
2023-03-18T17:26
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Город Алешки вновь станет Цюрупинском
Городу Алешки вернут прежнее название Цюрупинск – власти
АЛЕШКИ, 18 мар – РИА Новости Крым. Городу Алешки Херсонской области вернут прежнее название, существовавшее до переименования украинскими властями в рамках политики декоммунизации. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Алешкинского района Георгий Журавко.
До переименования в 2016 году город носил название Цюрупинск.
"Мы уже обращались к правительству с просьбой о восстановлении исторической справедливости и возврате названия города Цюрупинск. Когда у нас уже сформируются местные советы, тогда это будет их компетенция и прямая обязанность. Будем возвращать и название города, и названия улиц – и Ленина, и Победы, и других", - сказал он.
По его словам, люди привыкли к старым названиям и все эти семь лет называли город и улицы по-прежнему.
"Ни разу с 2016 года не слышал, чтобы кто-то сказал новое название улиц. Если это была Первомайская, то и сегодня она такая. И 80 процентов населения не называют город Алешки, а говорят Цюрупинск, как и я. Когда-то это был очень процветающий и привлекательный регион, который люди очень любят, и я верю, что общими усилиями мы снова сделаем его таким", - подытожил он.
Город Алешки впервые получил соответствующее название в 1802 году. Однако в 1938 году его переименовали в Цурюпинск — в честь советского государственного и партийного деятеля Александра Цурюпы, который был инициатором введения в стране продовольственной диктатуры и одним из организаторов продотрядов. В 2016 году Верховная Рада в рамках политики декоммунизации вернула городу название Алешки.
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