https://crimea.ria.ru/20230317/v-simferopole-18-marta-ogranichat-dvizhenie-transporta-v-tsentre-goroda-1127600470.html

В Симферополе 18 марта ограничат движение транспорта в центре города

В Симферополе 18 марта ограничат движение транспорта в центре города - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Симферополе 18 марта ограничат движение транспорта в центре города

На одной из центральных улиц Симферополя в субботу, 18 марта, будет перекрыт проезд и запрещена парковка автотранспорта. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T21:29

2023-03-17T21:29

2023-03-17T21:29

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день воссоединения с россией

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. На одной из центральных улиц Симферополя в субботу, 18 марта, будет перекрыт проезд и запрещена парковка автотранспорта. Об этом сообщили в администрации города.Парковку транспортных средств также запретят. На месте будет находиться наряд дорожно-постовой службы и эвакуатор.Горожан и гостей крымской столицы просят учитывать данные ограничения при планировании поездок.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным. Именно в этот день в 2014 году Крым и Севастополь официально вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Первый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюУкраина должна признать Крым на конституционном уровне – МурадовРеферендум в Крыму был настоящей борьбой за свободу – Захарова

https://crimea.ria.ru/20230314/tsentr-simferopolya-perekroyut-na-dva-dnya--kogda-i-gde-ogranichat-proezd-1127511918.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, транспорт, общество, новости крыма, день воссоединения с россией