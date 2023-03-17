https://crimea.ria.ru/20230317/neskolko-semey-v-sevastopole-mogut-ostatsya-bez-zhilya-sk-nachal-proverku-1127611112.html

Несколько семей в Севастополе могут остаться без жилья: СК начал проверку

Несколько семей в Севастополе могут остаться без жилья: СК начал проверку - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Несколько семей в Севастополе могут остаться без жилья: СК начал проверку

В Крыму Следком проверит информацию о нарушениях жилищных прав жителей Севастополя, озвученную в эфире одного из городских телеканалов. Такое поручение дал... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:33

2023-03-17T17:33

2023-03-17T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Крыму Следком проверит информацию о нарушениях жилищных прав жителей Севастополя, озвученную в эфире одного из городских телеканалов. Такое поручение дал руководитель крымского главка СК РФ Владимир Тереньев, сообщает пресс-служба ведомства.Уточняется, что в телеэфире был показан сюжет, в котором рассказывалось, что несколько семей в Молочной балке могут остаться на улице — дома, в которых они прожили больше 10 лет, якобы пойдут под снос. Как рассказали журналистам участники потребительского кооператива, через земли, на которых находятся их дома, проложат дорогу. Также сообщается, что людям не дали возможности завершить оформление земель, на которых они проживают. По словам граждан, участки, на которых стоят дома, сараи и разбиты сады, были сданы в аренду.В настоящее время следователи проверяют изложенные сведения и выясняют все обстоятельства."В рамках процессуальной проверки будет изучена позиция департамента имущественных и земельных отношений города Севастополя, истребована и изучена документация по ситуации, организовано взаимодействие с гражданами, дана оценка действиям сотрудников уполномоченных служб и ведомств", - отметили в СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Срезали и вывезли: в Сакском районе украли плодородную землю на 95 млнВ Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу ХерсонесаВ Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, севастополь, закон и право, новости крыма, крым, общество