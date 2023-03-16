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Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T10:05
2023-03-16T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 86 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 333 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5425.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 102 человека, выздоровели 97 155.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаCOVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма
Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 96 случаев COVID-19, умерли два человека

10:05 16.03.2023 (обновлено: 10:06 16.03.2023)
 
© geralt-9301/pixabayМолекула коронавируса
Молекула коронавируса
© geralt-9301/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 86 пациентов.

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 333 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 20 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 215 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, за весь период – 205 767", - проинформировали в региональном минздраве.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5425.

Коронавирус в Севастополе

В городе зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находится 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении регионального минздрава.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 102 человека, выздоровели 97 155.
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