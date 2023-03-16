https://crimea.ria.ru/20230316/sotnya-novykh-sluchaev-operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127572807.html
Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T10:05
2023-03-16T10:05
2023-03-16T10:06
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d10e1a5653f134207ca72d15aae0828.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 86 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 333 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5425.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 102 человека, выздоровели 97 155.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаCOVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим
https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191418_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_08a68998ce4ec71d007671afde719784.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма
Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 96 случаев COVID-19, умерли два человека
10:05 16.03.2023 (обновлено: 10:06 16.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 86 пациентов.
Коронавирус в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 333 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 20 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 215 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, за весь период – 205 767", - проинформировали в региональном минздраве.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5425.
Коронавирус в Севастополе
В городе зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы четыре человека, выписаны шесть. На данный момент в больницах находится 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении регионального минздрава.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 102 человека, выздоровели 97 155.
Читайте также на РИА Новости Крым: