https://crimea.ria.ru/20230316/sotnya-novykh-sluchaev-operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127572807.html

Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T10:05

2023-03-16T10:05

2023-03-16T10:06

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122191418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d10e1a5653f134207ca72d15aae0828.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 86 пациентов.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 333 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5425.Коронавирус в СевастополеВ городе зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 102 человека, выздоровели 97 155.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппаCOVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим

https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, новости крыма