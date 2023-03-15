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COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим
COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим - РИА Новости Крым, 15.03.2023
COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T10:56
2023-03-15T10:56
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 272 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 195 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, за весь период – 205 720", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 424.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 56 и 76 лет."В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 11. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов, из них 71 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели 100 067 человек, выздоровели 97 111.COVID-19 в РоссииНа 10-й неделе года на территории страны зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5 процента меньше предыдущей семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".Заболеваемость гриппом и ОРВИ также снизилась на 19 процентов, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеГрипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
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COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 86 случаев COVID-19, умерли два человека

10:56 15.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 272 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 195 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, за весь период – 205 720", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 424.
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23 января, 20:03
Почему умирают от COVID-19

COVID-19 в Севастополе

В городе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 56 и 76 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 11. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов, из них 71 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.

В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели 100 067 человек, выздоровели 97 111.

COVID-19 в России

На 10-й неделе года на территории страны зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5 процента меньше предыдущей семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".
Заболеваемость гриппом и ОРВИ также снизилась на 19 процентов, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.
Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.
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