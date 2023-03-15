https://crimea.ria.ru/20230315/covid-v-krymu-i-sevastopole--svodka-po-zabolevshim-i-umershim-1127549254.html

COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим

COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим - РИА Новости Крым, 15.03.2023

COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T10:56

2023-03-15T10:56

2023-03-15T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, скончались два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 213 272 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 195 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, за весь период – 205 720", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 424.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Умерли два человека в возрасте 56 и 76 лет."В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 11. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов, из них 71 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели 100 067 человек, выздоровели 97 111.COVID-19 в РоссииНа 10-й неделе года на территории страны зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5 процента меньше предыдущей семидневки. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".Заболеваемость гриппом и ОРВИ также снизилась на 19 процентов, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и СевастополеГрипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюКрымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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