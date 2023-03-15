https://crimea.ria.ru/20230315/khronika-krymskoy-vesny-15-marta-1127538838.html

Хроника Крымской весны: 15 марта

Хроника Крымской весны: 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Хроника Крымской весны: 15 марта

РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T07:01

2023-03-15T07:01

2023-03-15T07:01

крымская весна

крымская весна: девять лет вместе

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В эти дни в соцсетях стали шириться фейки о нехватке продовольствия на полуострове, а тем временем со здания крымского парламента снимали украинский герб и отключали украинские радиостанции. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 15 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>- В Крыму и Севастополе — День тишины. Во всех городах организованы концертные площадки, которые время от времени становятся центрами политических дискуссий. Обсуждают референдум. Все в рамках закона: выражение обычными людьми своей гражданской позиции не является агитацией.- На Арабатской стрелке неизвестные попытались повредить газопровод. Диверсию предотвратили представители крымской самообороны.- В Совете безопасности ООН Россия заблокировала выдвинутую США резолюцию о непризнании всеми странами результатов общекрымского референдума.- Меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) отказался от идеи проводить протестные пикеты и митинги в день референдума.- В Киеве Верховная рада проголосовала за роспуск парламента Крыма.- Крымчанам массово отказывают в выдаче виз в европейские страны.- В Севастополе на площади Нахимова принял присягу сводный отряд казаков из разных городов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуПутин может посетить Крым на годовщину воссоединения

https://crimea.ria.ru/20230314/ukraina-mozhet-ustroit-voennuyu-provokatsiyu-v-krymu-18-marta--aksenov-1127527033.html

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, новости крыма, история, общество, политика