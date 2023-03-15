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Хроника Крымской весны: 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Хроника Крымской весны: 15 марта
Хроника Крымской весны: 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Хроника Крымской весны: 15 марта
РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T07:01
2023-03-15T07:01
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
крым
новости крыма
история
общество
политика
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В эти дни в соцсетях стали шириться фейки о нехватке продовольствия на полуострове, а тем временем со здания крымского парламента снимали украинский герб и отключали украинские радиостанции. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 15 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;- В Крыму и Севастополе — День тишины. Во всех городах организованы концертные площадки, которые время от времени становятся центрами политических дискуссий. Обсуждают референдум. Все в рамках закона: выражение обычными людьми своей гражданской позиции не является агитацией.- На Арабатской стрелке неизвестные попытались повредить газопровод. Диверсию предотвратили представители крымской самообороны.- В Совете безопасности ООН Россия заблокировала выдвинутую США резолюцию о непризнании всеми странами результатов общекрымского референдума.- Меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) отказался от идеи проводить протестные пикеты и митинги в день референдума.- В Киеве Верховная рада проголосовала за роспуск парламента Крыма.- Крымчанам массово отказывают в выдаче виз в европейские страны.- В Севастополе на площади Нахимова принял присягу сводный отряд казаков из разных городов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуПутин может посетить Крым на годовщину воссоединения
https://crimea.ria.ru/20230314/ukraina-mozhet-ustroit-voennuyu-provokatsiyu-v-krymu-18-marta--aksenov-1127527033.html
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, новости крыма, история, общество, политика
Хроника Крымской весны: 15 марта

Крымская весна девять лет назад: день тишины и попытка диверсии

07:01 15.03.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКрым накануне референдума
Крым накануне референдума - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В эти дни в соцсетях стали шириться фейки о нехватке продовольствия на полуострове, а тем временем со здания крымского парламента снимали украинский герб и отключали украинские радиостанции. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.
Сегодня в хронике - события 15 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>
- В Крыму и Севастополе — День тишины. Во всех городах организованы концертные площадки, которые время от времени становятся центрами политических дискуссий. Обсуждают референдум. Все в рамках закона: выражение обычными людьми своей гражданской позиции не является агитацией.
- На Арабатской стрелке неизвестные попытались повредить газопровод. Диверсию предотвратили представители крымской самообороны.
- В Совете безопасности ООН Россия заблокировала выдвинутую США резолюцию о непризнании всеми странами результатов общекрымского референдума.
- Меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) отказался от идеи проводить протестные пикеты и митинги в день референдума.
- В Киеве Верховная рада проголосовала за роспуск парламента Крыма.
- Крымчанам массово отказывают в выдаче виз в европейские страны.
- В Севастополе на площади Нахимова принял присягу сводный отряд казаков из разных городов России.
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