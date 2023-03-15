https://crimea.ria.ru/20230315/khronika-krymskoy-vesny-15-marta-1127538838.html
Хроника Крымской весны: 15 марта
Хроника Крымской весны: 15 марта - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Хроника Крымской весны: 15 марта
РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T07:01
2023-03-15T07:01
2023-03-15T07:01
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
крым
новости крыма
история
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127539163_0:244:2969:1914_1920x0_80_0_0_5422fc400594fcc34cc78a2f23db6353.jpg
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В эти дни в соцсетях стали шириться фейки о нехватке продовольствия на полуострове, а тем временем со здания крымского парламента снимали украинский герб и отключали украинские радиостанции. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 15 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>- В Крыму и Севастополе — День тишины. Во всех городах организованы концертные площадки, которые время от времени становятся центрами политических дискуссий. Обсуждают референдум. Все в рамках закона: выражение обычными людьми своей гражданской позиции не является агитацией.- На Арабатской стрелке неизвестные попытались повредить газопровод. Диверсию предотвратили представители крымской самообороны.- В Совете безопасности ООН Россия заблокировала выдвинутую США резолюцию о непризнании всеми странами результатов общекрымского референдума.- Меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) отказался от идеи проводить протестные пикеты и митинги в день референдума.- В Киеве Верховная рада проголосовала за роспуск парламента Крыма.- Крымчанам массово отказывают в выдаче виз в европейские страны.- В Севастополе на площади Нахимова принял присягу сводный отряд казаков из разных городов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуПутин может посетить Крым на годовщину воссоединения
https://crimea.ria.ru/20230314/ukraina-mozhet-ustroit-voennuyu-provokatsiyu-v-krymu-18-marta--aksenov-1127527033.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127539163_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_f67ff01408545f9ca4a9991458327cf8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, новости крыма, история, общество, политика
Хроника Крымской весны: 15 марта
Крымская весна девять лет назад: день тишины и попытка диверсии
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В эти дни в соцсетях стали шириться фейки о нехватке продовольствия на полуострове, а тем временем со здания крымского парламента снимали украинский герб и отключали украинские радиостанции. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.
Сегодня в хронике - события 15 марта 2014 года.
- В Крыму и Севастополе — День тишины. Во всех городах организованы концертные площадки, которые время от времени становятся центрами политических дискуссий. Обсуждают референдум. Все в рамках закона: выражение обычными людьми своей гражданской позиции не является агитацией.
- На Арабатской стрелке неизвестные попытались повредить газопровод. Диверсию предотвратили представители крымской самообороны.
- В Совете безопасности ООН Россия заблокировала выдвинутую США резолюцию о непризнании всеми странами результатов общекрымского референдума.
- Меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) отказался от идеи проводить протестные пикеты и митинги в день референдума.
- В Киеве Верховная рада проголосовала за роспуск парламента Крыма.
- Крымчанам массово отказывают в выдаче виз в европейские страны.
- В Севастополе на площади Нахимова принял присягу сводный отряд казаков из разных городов России.
Читайте также на РИА Новости Крым: