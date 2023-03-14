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Все сезоны за один день: погода в Крыму на вторник
Все сезоны за один день: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Все сезоны за один день: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму на побережье местами пройдут дожди, ночью заморозки, а днем воздух прогреется до +14 градусов. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T00:01
2023-03-14T00:01
2023-03-14T00:01
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму на побережье местами пройдут дожди, ночью заморозки, а днем воздух прогреется до +14 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +11...13 градусов.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…10.В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +12...14 градусов.В Евпатории днем дождь. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем до 11 градусов тепла.В Судаке и Феодосии ночью сухо и до +1, днем дождь и +7...9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОСКак теплая зима отразится на урожае зерновых в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html
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Все сезоны за один день: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму ночью заморозки, днем до 14 градусов тепла и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму на побережье местами пройдут дожди, ночью заморозки, а днем воздух прогреется до +14 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный умеренный 8-13 м/с. Температура воздуха во вторник: ночью -4… +1, на южном и восточном побережье до +5 градусов; днем +9…14, в горах +2…7", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +11...13 градусов.
В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…10.
В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +12...14 градусов.
В Евпатории днем дождь. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем до 11 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии ночью сухо и до +1, днем дождь и +7...9 градусов.
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