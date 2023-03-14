https://crimea.ria.ru/20230314/vse-sezony-za-odin-den-pogoda-v-krymu-na-vtornik-1127514398.html

Все сезоны за один день: погода в Крыму на вторник

Все сезоны за один день: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Все сезоны за один день: погода в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму на побережье местами пройдут дожди, ночью заморозки, а днем воздух прогреется до +14 градусов. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T00:01

2023-03-14T00:01

2023-03-14T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму на побережье местами пройдут дожди, ночью заморозки, а днем воздух прогреется до +14 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +11...13 градусов.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…10.В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +12...14 градусов.В Евпатории днем дождь. Ночью столбики термометров покажут -1...+1, днем до 11 градусов тепла.В Судаке и Феодосии ночью сухо и до +1, днем дождь и +7...9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОСКак теплая зима отразится на урожае зерновых в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html

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судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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