https://crimea.ria.ru/20230314/rabota-kerchenskoy-perepravy-vozobnovlena-1127534480.html

Работа Керченской переправы возобновлена

Работа Керченской переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Работа Керченской переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T15:43

2023-03-14T15:43

2023-03-14T15:43

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

крым

кубань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Росгидромет прогнозировал усиление ветра до 12-17 м/с. Высота волны достигает метра.По состоянию на утро курсирующие на линии паромы выполнили 2623 рейса, перевезено в общей сложности более 81,7 тысяч автотранспортных средств и свыше 103,5 тысячи пассажиров. Также через пролив транспортировали 9,7 тысяч железнодорожных вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправаДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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