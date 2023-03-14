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Работа Керченской переправы возобновлена
Работа Керченской переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Работа Керченской переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T15:43
2023-03-14T15:43
2023-03-14T15:43
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за непогоды, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Во вторник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Росгидромет прогнозировал усиление ветра до 12-17 м/с. Высота волны достигает метра.По состоянию на утро курсирующие на линии паромы выполнили 2623 рейса, перевезено в общей сложности более 81,7 тысяч автотранспортных средств и свыше 103,5 тысячи пассажиров. Также через пролив транспортировали 9,7 тысяч железнодорожных вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправаДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
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Работа Керченской переправы возобновлена
МЧС: работа Керченской паромной переправы возобновлена