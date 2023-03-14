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В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа
В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T10:08
2023-03-14T10:08
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
кубань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа Керченской переправы 14 мартаКурсирующие на линии паромы выполнили 2623 рейса, перевезено более 81,7 тысяч автотранспортных средств.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от курортного сезона в КрымуШторм с ливнями и ветром обрушится на КрымДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
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4.7
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт
В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа

Минтранс: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра 17 м/с

10:08 14.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимнее море
Зимнее море - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"По проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 14 марта ветер северо-восточный, восточный 12-17 м/с, вечером 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волны 70-120 см. Температура воздуха +8…10 градусов, воды в море +6…7", - говорится в сообщении.
Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.

Работа Керченской переправы 14 марта

Курсирующие на линии паромы выполнили 2623 рейса, перевезено более 81,7 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 103 535 пассажиров, 81 747 единиц автотранспорта и 9 712 железнодорожных вагонов", - уточнили в ведомстве.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымКубаньТранспорт
 
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