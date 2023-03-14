https://crimea.ria.ru/20230314/v-kerchenskom-prolive-shtorm-kak-rabotaet-paromnaya-pereprava-1127518692.html

В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа

В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа - РИА Новости Крым, 14.03.2023

В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа

Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T10:08

2023-03-14T10:08

2023-03-14T10:08

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

кубань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа Керченской переправы 14 мартаКурсирующие на линии паромы выполнили 2623 рейса, перевезено более 81,7 тысяч автотранспортных средств.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от курортного сезона в КрымуШторм с ливнями и ветром обрушится на КрымДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют

крым

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт