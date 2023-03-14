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Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России
Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России
Крыму в целом удалось справиться с двумя, по известному выражению классиков, бедами России – дорогами и дураками: первые успешно ремонтируются и строятся,... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:33
2023-03-14T16:33
владимир константинов
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ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крыму в целом удалось справиться с двумя, по известному выражению классиков, бедами России – дорогами и дураками: первые успешно ремонтируются и строятся, вторых "оставили Украине". Так глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал ситуацию с дорожным строительством в регионе.Члены президиума ГС во вторник заслушали доклад первого замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко. По его данным, в целом с 2014 по 2022 годы республика получила на дороги более 333 миллиардов рублей. За этот период построено, реконструировано и капитально отремонтировано почти 4 тысяч км автомагистралей.Доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 15% до 37% (с 1 тыс. км до 2,3 тыс. км).В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, их доля в нормативном состоянии увеличится до 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три годаЧетыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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владимир константинов, крым, новости крыма, россия, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, экономика
Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России

Константинов о "двух бедах" России в Крыму: дороги строим, дураков оставили Украине

16:33 14.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым
Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крыму в целом удалось справиться с двумя, по известному выражению классиков, бедами России – дорогами и дураками: первые успешно ремонтируются и строятся, вторых "оставили Украине". Так глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал ситуацию с дорожным строительством в регионе.
"По дорогам действительно Крым сделал колоссальный рывок за этот период (нахождения в составе РФ – ред.). По поводу известного выражения классиков о том, что дураки и дороги – это наш крест, можно в шутку сказать: в Крыму мы с дорогами прорвались, а дураков оставили Украине. Поэтому все у нас в этом плане хорошо", – сказал председатель Госсовета РК на заседании президиума.
Члены президиума ГС во вторник заслушали доклад первого замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко. По его данным, в целом с 2014 по 2022 годы республика получила на дороги более 333 миллиардов рублей. За этот период построено, реконструировано и капитально отремонтировано почти 4 тысяч км автомагистралей.
Доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 15% до 37% (с 1 тыс. км до 2,3 тыс. км).
В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, их доля в нормативном состоянии увеличится до 50%.
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Владимир КонстантиновКрымНовости КрымаРоссияРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогЭкономика
 
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