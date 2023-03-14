https://crimea.ria.ru/20230314/durakov-ostavili-ukraine-v-krymu-poshutili-o-dvukh-bedakh-rossii-1127536712.html

Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России

Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Дураков оставили Украине: в Крыму пошутили о "двух бедах" России

Крыму в целом удалось справиться с двумя, по известному выражению классиков, бедами России – дорогами и дураками: первые успешно ремонтируются и строятся,... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T16:33

2023-03-14T16:33

2023-03-14T16:33

владимир константинов

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ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крыму в целом удалось справиться с двумя, по известному выражению классиков, бедами России – дорогами и дураками: первые успешно ремонтируются и строятся, вторых "оставили Украине". Так глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал ситуацию с дорожным строительством в регионе.Члены президиума ГС во вторник заслушали доклад первого замминистра транспорта Крыма Николая Лукашенко. По его данным, в целом с 2014 по 2022 годы республика получила на дороги более 333 миллиардов рублей. За этот период построено, реконструировано и капитально отремонтировано почти 4 тысяч км автомагистралей.Доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 15% до 37% (с 1 тыс. км до 2,3 тыс. км).В ближайшие три года Крым получит 166 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, их доля в нормативном состоянии увеличится до 50%.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три годаЧетыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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