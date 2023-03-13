https://crimea.ria.ru/20230313/v-ponedelnik-chast-kryma-ostanetsya-bez-vody-iz-za-remontov-1127499067.html

В понедельник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов

В понедельник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В понедельник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов

В понедельник, 13 марта, из-за ремонта на сетях будет отключена подача воды в Симферополе, Керчи, Судаке и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T09:04

2023-03-13T09:04

2023-03-13T09:04

крым

жкх

жкх крыма и севастополя

вода в крыму

вода крыма

общество

симферополь

керчь

феодосия

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/23/1113962314_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b4faf73aeb8863be679b512b07620739.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 13 марта, из-за ремонта на сетях будет отключена подача воды в Симферополе, Керчи, Судаке и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".В крымской столице до 14.00 не будет воды на ул. Опытная, в проезде Альминский, ул. Береговой, ул. Альминской, проезде Береговом, проезде Зеркальный, а также на прилегающих улицах и переулках.В Керчи с 9.00 до 20.00 отключения коснутся жильцов улиц Л. Толстого, 40 и ул. Мира, 12, 14, 16, 18. Для них будет организован подвоз питьевой воды.В Феодосии до 17.00 без воды останется пгт Кировское. Там также предупреждают о понижении давления воды в связи с работами Кировского РЭС.В Судаке микрорайон "Долина роз" будет отключен от водоснабжения до 17.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питьяАксенов рассказал об обеспечении Крыма водой Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз

https://crimea.ria.ru/20230301/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-gidrologi-poschitali-zapasy-1127283137.html

крым

симферополь

керчь

феодосия

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жкх, жкх крыма и севастополя, вода в крыму, вода крыма, общество, симферополь, керчь, феодосия, судак, новости крыма