https://crimea.ria.ru/20230313/v-ponedelnik-chast-kryma-ostanetsya-bez-vody-iz-za-remontov-1127499067.html
В понедельник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов
В понедельник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В понедельник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов
В понедельник, 13 марта, из-за ремонта на сетях будет отключена подача воды в Симферополе, Керчи, Судаке и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T09:04
2023-03-13T09:04
2023-03-13T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 13 марта, из-за ремонта на сетях будет отключена подача воды в Симферополе, Керчи, Судаке и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".В крымской столице до 14.00 не будет воды на ул. Опытная, в проезде Альминский, ул. Береговой, ул. Альминской, проезде Береговом, проезде Зеркальный, а также на прилегающих улицах и переулках.В Керчи с 9.00 до 20.00 отключения коснутся жильцов улиц Л. Толстого, 40 и ул. Мира, 12, 14, 16, 18. Для них будет организован подвоз питьевой воды.В Феодосии до 17.00 без воды останется пгт Кировское. Там также предупреждают о понижении давления воды в связи с работами Кировского РЭС.В Судаке микрорайон "Долина роз" будет отключен от водоснабжения до 17.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питьяАксенов рассказал об обеспечении Крыма водой Загрязнение Черного моря после ЧП с сухогрузом превысило норму в 260 раз
https://crimea.ria.ru/20230301/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-gidrologi-poschitali-zapasy-1127283137.html
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В понедельник часть Крыма останется без воды из-за ремонтов
Симферополь, Керчь, Феодосия и Судак 13 марта останутся без воды из-за ремонтов на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 13 марта, из-за ремонта на сетях будет отключена подача воды в Симферополе, Керчи, Судаке и Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
В крымской столице до 14.00 не будет воды на ул. Опытная, в проезде Альминский, ул. Береговой, ул. Альминской, проезде Береговом, проезде Зеркальный, а также на прилегающих улицах и переулках.
В Керчи с 9.00 до 20.00 отключения коснутся жильцов улиц Л. Толстого, 40 и ул. Мира, 12, 14, 16, 18. Для них будет организован подвоз питьевой воды.
В Феодосии до 17.00 без воды останется пгт Кировское. Там также предупреждают о понижении давления воды в связи с работами Кировского РЭС.
В Судаке микрорайон "Долина роз" будет отключен от водоснабжения до 17.00.
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