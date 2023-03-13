https://crimea.ria.ru/20230313/khronika-krymskoy-vesny-13-marta-1127494358.html

Хроника Крымской весны: 13 марта

Хроника Крымской весны: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Хроника Крымской весны: 13 марта

РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T07:01

2023-03-13T07:01

2023-03-13T07:01

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 12 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>13 марта - Крымские подразделения одного из самых крупных банков Украины перестали выдавать кредиты. По-прежнему ограничена выдача наличных из банкоматов: можно получить не более 1,5 тыс. гривен (около 6 тыс. руб.) в день.- На Перекопском перешейке удалось предотвратить прорыв на полуостров крупной группировки боевиков украинских националистов. Радикалов встретил крымский отряд "Беркут", и "гости" отказались от идеи вторжения.- Новый прокурор Крыма Наталья Поклонская официально приступила к исполнению своих обязанностей.- В Инкермане заблокирован украинский склад боеприпасов, а в Симферополе — воинская часть и топливное хранилище.- До референдума закрыто воздушное пространство Крыма.- Председатель комиссии по подготовке всекрымского референдума Михаил Малышев сообщил, что результаты голосования будут объявлены на следующий день — 17 марта. Результаты опубликованного в СМИ соцопроса: 98,3% крымчан желают воссоединения с Россией.- В Ялтинском зоопарке у пары зебр родилась дочка, которую назвали Россия.- Украинских военных предупредили, что воинские части на территории Крыма, которые не присягнут народу республики до референдума, будут считаться незаконными вооруженными формированиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – АксеновПозывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки

https://crimea.ria.ru/20230227/devyat-let-tomu-berkut-i-konsolidatsiya-pomogli-izbezhat-boyni-v-krymu-1127208900.html

https://crimea.ria.ru/20230312/khronika-krymskoy-vesny-12-marta-1127480345.html

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, общество, крым, севастополь, политика