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Хроника Крымской весны: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230313/khronika-krymskoy-vesny-13-marta-1127494358.html
Хроника Крымской весны: 13 марта
Хроника Крымской весны: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Хроника Крымской весны: 13 марта
РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T07:01
2023-03-13T07:01
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 12 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;&gt;13 марта - Крымские подразделения одного из самых крупных банков Украины перестали выдавать кредиты. По-прежнему ограничена выдача наличных из банкоматов: можно получить не более 1,5 тыс. гривен (около 6 тыс. руб.) в день.- На Перекопском перешейке удалось предотвратить прорыв на полуостров крупной группировки боевиков украинских националистов. Радикалов встретил крымский отряд "Беркут", и "гости" отказались от идеи вторжения.- Новый прокурор Крыма Наталья Поклонская официально приступила к исполнению своих обязанностей.- В Инкермане заблокирован украинский склад боеприпасов, а в Симферополе — воинская часть и топливное хранилище.- До референдума закрыто воздушное пространство Крыма.- Председатель комиссии по подготовке всекрымского референдума Михаил Малышев сообщил, что результаты голосования будут объявлены на следующий день — 17 марта. Результаты опубликованного в СМИ соцопроса: 98,3% крымчан желают воссоединения с Россией.- В Ялтинском зоопарке у пары зебр родилась дочка, которую назвали Россия.- Украинских военных предупредили, что воинские части на территории Крыма, которые не присягнут народу республики до референдума, будут считаться незаконными вооруженными формированиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – АксеновПозывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки
https://crimea.ria.ru/20230227/devyat-let-tomu-berkut-i-konsolidatsiya-pomogli-izbezhat-boyni-v-krymu-1127208900.html
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, общество, крым, севастополь, политика
Хроника Крымской весны: 13 марта

Крымская весна девять лет назад: закрытое небо и попытка прорыва украинских боевиков

07:01 13.03.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму о статусе Крыма в Симферополе
Подготовка к референдуму о статусе Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Наталья Дремова
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 12 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>
13 марта
- Крымские подразделения одного из самых крупных банков Украины перестали выдавать кредиты. По-прежнему ограничена выдача наличных из банкоматов: можно получить не более 1,5 тыс. гривен (около 6 тыс. руб.) в день.
- На Перекопском перешейке удалось предотвратить прорыв на полуостров крупной группировки боевиков украинских националистов. Радикалов встретил крымский отряд "Беркут", и "гости" отказались от идеи вторжения.
- Новый прокурор Крыма Наталья Поклонская официально приступила к исполнению своих обязанностей.
- В Инкермане заблокирован украинский склад боеприпасов, а в Симферополе — воинская часть и топливное хранилище.
- До референдума закрыто воздушное пространство Крыма.
Ситуация в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля, 07:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму
- Председатель комиссии по подготовке всекрымского референдума Михаил Малышев сообщил, что результаты голосования будут объявлены на следующий день — 17 марта. Результаты опубликованного в СМИ соцопроса: 98,3% крымчан желают воссоединения с Россией.
- В Ялтинском зоопарке у пары зебр родилась дочка, которую назвали Россия.
- Украинских военных предупредили, что воинские части на территории Крыма, которые не присягнут народу республики до референдума, будут считаться незаконными вооруженными формированиями.
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Вчера, 08:02
Хроника Крымской весны: 12 марта
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымская весна: девять лет вместеКрымская веснаИсторияОбществоКрымСевастопольПолитика
 
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